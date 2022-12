FIA: Portuguesa Matilde Costa Dias eleita para fiscalizar aplicação dos regulamentos financeiros | AutoSport

É mais uma portuguesa a assumir um cargo de relevo dentro da estrutura da FIA. Matilde Costa Dias, advogada 14 Sports Law, foi eleita para o Cost Cap Adjudcation Panel (CCAP) da FIA na recente Assembleia Geral da organização realizada em Bolonha, Itália.

A comissão é uma das mais importantes no seio da FIA, pois supervisiona a correta aplicação dos regulamentos financeiros estabelecidos pelo organismo que rege o desporto motorizado a nível mundial. Matilde, de 32 anos, é a primeira mulher e portuguesa a ter assento no CCAP.

A candidatura da Matilde Costa Dias foi patrocinada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK). Será um dos 6 membros do CCAP que foram eleitos para um mandato de quatro anos, renovável por igual período.

“É uma honra fazer parte de um organismo tão importante no desporto motorizado mundial. É uma enorme responsabilidade, e estou realmente entusiasmada por poder dar o meu contributo para tornar os desportos motorizados mais equilibrados e competitivos. Ser mulher e vir de um país como Portugal que procura estar cada vez mais representado no desporto motorizado, fazem desta eleição um feito ainda maior”, disse Matilde.

Para Ni Amorim, Presidente da FPAK “É um honra poder ter uma representante no CCAP da FIA. Não apenas por ser a primeira mulher e ser portuguesa, mas pelo facto de pretendermos ter o maior número de representantes no seio da FIA. A nossa envolvência no desporto motorizado internacional é muito grande, não só no número de provas que acolhemos, mas também ao nível organizativo e participativo. Acredito que o nosso contributo e a experiência da Matilde venham a ser uma mais-valia para a aplicação da regulamentação financeira”

Para Luis Cassiano Neves, sócio fundador de 14 Sports Law, principal escritório de direito desportivo em Portugal “a eleição de Matilde é o resultado de um trabalho enorme da sua parte e da FPAK. Ela é uma das melhores jovens advogadas do direito desportivo e este é mais um reconhecimento da sua competência e mérito. É também um passo importante para Portugal, estar representada num dos fóruns mais importantes da FIA”.