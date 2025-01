FIA lança programa de mentoria para pessoas com deficiência

A FIA lançou um novo programa de mentoria para pessoas com deficiência no desporto automóvel, uma iniciativa destinada a aumentar a inclusão e as oportunidades no sector. Os objetivos do programa incluem a criação de uma comunidade global, a sensibilização para o potencial das pessoas com deficiência no desporto automóvel e o desenvolvimento profissional personalizado.

Eis os principais detalhes do programa:

Estrutura: Os mentorados (participantes menos experientes) serão emparelhados com mentores (profissionais experientes) com base em interesses de carreira, conhecimentos, deficiências e competências partilhados.

Capacidade: Estão disponíveis 50 vagas, com abertura de candidaturas em 6 de fevereiro por ordem de chegada.

Entrega: Todas as interações terão lugar através de uma plataforma digital, garantindo flexibilidade, acessibilidade e partilha de recursos sem descontinuidades, independentemente da localização dos participantes.

Apoio: A FIA fornecerá orientações e recursos claros para ajudar os mentores e os mentorandos a estabelecerem relações produtivas e a promoverem o crescimento no domínio dos desportos motorizados.

Este programa reflecte o compromisso da FIA para com a diversidade e a inclusão, derrubando barreiras para as pessoas com deficiência e ajudando-as a prosperar no desporto automóvel. A inscrição pode ser feita neste link . https://forms.office.com/e/nHyLFCHXFV

Mohammed Ben Sulayem, Presidente da FIA: “A FIA está empenhada em aumentar a acessibilidade e a diversidade no desporto automóvel e, através de programas como este, podemos ajudar e fazer crescer as nossas comunidades. Este novo programa ajudará a criar uma rede de apoio e aprendizagem para pessoas com deficiência, abrindo novas oportunidades em linha com o nosso compromisso com a Igualdade, Diversidade e Inclusão, trabalhando em conjunto para derrubar as barreiras que impedem a participação plena e efetiva no desporto automóvel”.

Nathalie McGloin, Presidente da Comissão de Deficiência e Acessibilidade da FIA: “A DAA foi criada para garantir corridas e automobilismo acessíveis, para promover a partilha de conhecimentos e de melhores práticas e para defender a inclusão e a representação. Orgulho-me de fazer parte do lançamento deste próximo passo no compromisso da FIA para com a acessibilidade e a diversidade e estou ansioso por ver estas parcerias de mentoria florescerem.”