World RX: GCK está a testar em Lousada

A equipa francesa GCK está a testar desde hoje de manhã o seu Renault Mégane RS RX com vista à preparação da nova temporada do Mundial de Ralicross 2020. O piloto de serviço é o lituano Rokas Baciuska, 11º classificado no Mundial de Pilotos do ano passado, depois de um programa incompleto onde alinhou em 5 provas com um terceiro Mégane inscrito pela equipa de Guerlain Chicherit.

Este teste tem como objetivo essencial evoluir o carro com novas soluções face a 2020, o Renault Mégane já demonstrou ser rápido nalguns circuitos, mas no global ainda se encontra um degrau abaixo face à concorrência dos Audi S1 quattro, Peugeot 208 WRX e Hyundai i20 N RX. Também é uma aposta da equipa em Baciuska, antigo Campeão Europeu Super1600 e que rapidamente se adaptou a este Supercar em 2019, destacando-se o 4º lugar alcançado na ronda francesa de Lohéac.

A equipa deve continuar os teste na pista da Costilha durante o dia de amanhã, não se sabendo ainda se irá depois deslocar-se até Montalegre para preparar a prova portuguesa pontuável para o Campeonato do Mundo, que tem data marcada para o fim-de-semana de 2 e 3 de Maio.

Foto: GCK

Duarte Mesquita