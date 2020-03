Johan Kristoffersson de volta ao WRX

Johan Kristoffersson, bicampeão do Mundo de Ralicross está de volta à modalidade. Depois de périplos pelos ralis e pelas pistas, o campeão de 2017 e 2018 vai correr com um Volkswagen Polo RX em 2020, nas dez provas do calendário. Depois de ter vencido 18 corridas em dois anos, na altura com a equipa oficial da Volkswagen Motorsport, vai agora à procura do seu terceiro título, que em 2019 foi ganho por Timmy Hansen.