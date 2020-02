Bilhetes para o WorldRX/Montalegre com 50% de desconto no dia de São Valentim

Os bilhetes para a prova portuguesa do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross já estão à venda online e os aficionados da modalidade terão uma oferta especial na próxima sexta-feira (14 de fevereiro), Dia dos Namorados!

Se adquirir um bilhete online, amanhã, sexta-feira. garante imediatamente um desconto de 50% num segundo bilhete adquirido em simultâneo. Ou seja, a sua cara metade só paga metade! Para isso, basta aceder a montalegre.bol.pt, entre as 00:00 e as 23:59 do dia 14 de fevereiro, e prepare-se para viver as emoções do FIA World RX a dois!

Nos dias 2 e 3 de maio, Montalegre volta a receber as estrelas mundiais do Rallycross, num evento que promete espetáculo e que marca o regresso de Portugal ao calendário do Campeonato do Mundo FIA. Acompanhe todas as novidades sobre o evento nas páginas oficiais do Circuito Internacional de Montalegre no Facebook e Instagram.