António Félix da Costa na prova de Montalegre do World RX Esports

O Campeonato do Mundo de Rallycross vai disputar a segunda prova da sua competição virtual online, o World RX Esports Series, no próximo domingo, na pista virtual do Circuito Internacional de Montalegre. António Félix da Costa junta-se via internet a uma constelação de estrelas internacionais do mundo das corridas reais e virtuais.

Com a pandemia mundial de Covid-19 a provocar fortes restrições nos eventos de desporto motorizado, a organização do FIA World RX criou uma competição virtual que passa por alguns dos circuitos usados no campeonato real, usando desta vez a plataforma do popular jogo DiRT 2.0. Alguns dos mais famosos pilotos internacionais das corridas reais juntam-se a especialistas do mundo dos simuladores e YouTubers, que disputam a vitória num ambiente intenso e realista. Para se ter uma noção da popularidade da iniciativa, a primeira prova da World RX Esports Series, que teve como palco o circuito virtual da Catalunha (Espanha), teve um alcance total de 9.4 milhões de utilizadores nas diversas plataformas em que foi transmitido, incluindo 270.000 espectadores ao vivo nas corridas transmitidas no YouTube, Facebook, e parceiros do campeonato como o Motorsport.tv e GameByte.

A edição na Catalunha foi ganha pelo piloto sueco de ralis Mattias Adielsson, logo seguido por dois dos melhores pilotos das corridas virtuais de Rallycross, o checo Lukas Mateja e o francês Killian Dall’olmo. O melhor dos pilotos do FIA World RX foi o holandês Kevin Abbring, no quarto lugar, seguido pelo campeão do Mundo de 2019, Timmy Hansen, que, tal como o seu irmão Kevin Hansen, já confirmou a participação na prova de Montalegre, no próximo fim de semana. O português António Félix da Costa, um dos mais talentosos pilotos nacionais e atual líder da FIA Fórmula E, será uma das atrações da ronda de Montalegre, tentando confirmar também a sua velocidade no mundo do sim racing.

Tal como nas provas reais do FIA World RX, as corridas do Montalegre terão comentários de Andrew Coley e Nigel Cole e podem ser acompanhadas em direto, a partir das 14h00 do próximo domingo, nestes links: YouTube, Facebook e Motorsport.tv.