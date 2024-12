FIA vai criar um Código Desportivo de Esports

Depois de sancionar duas competições de Esports durante os FIA Motorsport Games de 2024, prevê-se que muitos mais eventos sejam sancionados nos próximos anos. Há elementos fundamentais que sempre existiram no Código Desportivo Internacional, como a definição de um automóvel ou de um piloto, que tiveram de ser alterados no Código dos Desportos Electrónicos para que façam sentido nesta nova fronteira das corridas.

Todas as competições de desportos motorizados do mundo real são, em última análise, regidas pelo Código Desportivo Internacional e, uma vez que as corridas virtuais continuam a crescer rapidamente, o Código dos Desportos FIA irá regular as competições de desportos motorizados, fornecendo às federações o quadro jurídico necessário para a realização de tais eventos a nível nacional.

A FIA deu mais um passo significativo no desenvolvimento das competições de Esports, com o Conselho Mundial a aprovar a criação de um Código de Esports da FIA (Anexo E) – o primeiro quadro deste tipo criado por uma federação desportiva mundial.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros