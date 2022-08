FIA The Girls On Track: Gabriela Teixeira representa Portugal | AutoSport

Portugal está novamente representado no FIA Girls on Track – Rising Stars, que decorre a partir de hoje em Le Castellet, França. Concebido para identificar as melhores jovens pilotos do mundo, o programa da FIA Women in Motorsport Commission está esta semana em pista com as 14 jovens identificadas como parte de uma busca global de talentos. Ao longo de quatro dias de intensa avaliação na mundialmente famosa Winfield Racing School, irão colocar o seu valor à prova, enquanto procuram uma carreira no desporto automóvel.

Após uma cerimónia de boas-vindas, presidida por Deborah Mayer, presidente da Comissão FIA para as Mulheres no Desporto, na presença de Maya Weug, vencedora da primeira edição, foi distribuído equipamento de segurança obrigatório e foram verificados os artigos pessoais e os assentos para assegurar as melhores condições para cada piloto nos próximos dias em pista. As primeiras atividades físicas e mentais também tiveram lugar, supervisionadas pela 321 Performance, centro de desempenho de pilotos de renome internacional. O programa visa as pilotos como um todo, no que diz respeito ao desenvolvimento mental, físico e nutritivo, e as jovens terão uma visão excecional da importância do bem-estar fisiológico no desporto.

As catorze pilotos estão agora a participar nos ‘shoot-out’ , Campos de Treino para os Fórmula e karts, supervisionados pela FIA e os seus parceiros. A partir de hoje começam as primeiras sessões na pista de karting para as jovens sob o olhar atento do júri. No final desta exigente semana, apenas quatro pilotos júnior e quatro sénior terão a oportunidade de seguir para a final na famosa sede da Academia de Pilotos da Ferrari em Maranello, Itália.

Gabriela Teixeira é a representante lusa na categoria júnior. No ano passado, Maria Germano Neto venceu nesta categoria. Desejamos a maior sorte à Gabriela Teixeira.