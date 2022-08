FIA The Girls On Track: Gabriela Teixeira não avançou para a fase final | AutoSport

Após três dias de trabalho duro durante o programa FIA The Girls on Track – Rising Stars no Circuito Paul Ricard, no sul de França, a seleção das pilotos na categoria júnior chegou ao fim. Quatro pilotos foram escolhidas para avançar para a fase final do programa, na famosa Ferrari Driver Academy em Maranello, infelizmente sem Gabriela Teixeira, a representante portuguesa nas 14 pilotos identificadas e incluídas na fase anterior do programa. A categoria sénior, entretanto, continua durante o fim de semana.

Para todas as oito juniores que participaram, os três dias na famosa Winfield Racing School foram uma experiência cansativa mas agradável. No último dia, as meninas concentraram-se na ação em pista durante a manhã, ao volante dos karts fornecidos pela Kart Republic. As juniores foram submetidas a vários treinos, sessões de qualificação e super-poles, antes da simulação final da corrida. Para além da competição na pista, as pilotos também participaram em workshops e testes fora da pista, centrados em atividades mentais e físicas.

Após as actividades finais, os juízes do programa incluindo Rahel Frey, piloto da Iron Dames e vencedora das 24 Horas de Spa deste ano, Cathy Muller, antiga piloto francesa e membro do FIA Women in Motorsport Commission, e representantes da Ferrari Driver Academy (FDA), Winfield Racing School e 3,2,1 Perform, reuniram-se para deliberar e selecionar as finalistas juniores. Acabaram por ser selecionadas Lisa Billard, de França; Zoe Florescu Potolea, de Itália; Sara Mastui, do Japão e Mathilda Paatz, da Alemanha.

No final deste processo de seleção, a piloto júnior vencedora participará numa temporada internacional de Karting com o potencial apoio financeiro da academia Ferrari. Para a piloto sénior selecionada, tornar-se-á potencialmente a terceira mulher a ter a oportunidade de se juntar à mesma academia para uma oportunidade única na vida de desenvolver uma carreira profissional no desporto, e competir no campeonato italiano de Fórmula 4 com a Iron Dames.

No ano passado, a piloto lusa Maria Germano Neto venceu nesta categoria.