FIA: Shaila-Ann Rao apontada como Consultora

Rao prestará aconselhamento sobre questões regulamentares e comerciais nos sete Campeonatos do Mundo da FIA, apoiando as reformas organizacionais e financeiras em curso. A sua nomeação faz parte de um esforço mais amplo para fortalecer a governança da FIA, com previsão de 2024 para mostrar um superávit operacional de € 2,2 milhões após herdar um déficit de € 24 milhões em 2021. Tanto Rao como Ben Sulayem manifestaram otimismo quanto ao futuro da FIA e ao papel que ela desempenha na sua configuração.

A FIA nomeou Shaila-Ann Rao como Consultora do Presidente da FIA Mohammed Ben Sulayem, a partir de 1 de maio de 2025. Rao, uma advogada com dupla qualificação, inglesa e francesa, regressa à FIA depois de ter desempenhado funções anteriores como Diretora Jurídica (2016-2018) e Secretária-Geral Interina para o Desporto Automóvel (2022). Possui uma vasta experiência em desportos motorizados, incluindo o seu tempo como conselheira geral da Mercedes F1 e conselheira de Toto Wolff.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros