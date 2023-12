FIA responde à entrevista de Jean Todt | AutoSport

De acordo com as contas auditadas da FIA, o prejuízo operacional ascendeu a 12,8 milhões de euros em 2019, 22,1 milhões de euros em 2020 e 24 milhões de euros em 2021. Depois de Ben Sulayem ter assumido o controlo, a FIA terá reduzido o seu prejuízo operacional para 7,7 milhões de euros em 2022, estando previsto um prejuízo de 3 milhões de euros este ano. Espera-se que o défice possa ser ainda mais reduzido em 2024, antes de se atingir um resultado operacional equilibrado em 2025.

Numa entrevista recente ao jornal L’Equipe, Todt falou pela primeira vez do que tem sido feito na FIA e do desempenho do seu sucessor, apontando o dedo o que tem sido feito. Ben Sulayem afirmou no início do seu mandato que a situação financeira da FIA era complicada, o que foi negado por Todt:

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI