FIA reforça ‘Motor Sport in a Box’ cria novo manual para clubes

A FIA anunciou um reforço significativo dos recursos destinados a apoiar o desenvolvimento do desporto motorizado à escala global, com foco nos clubes membros e na base da modalidade.

Novo manual de clubes desportivos da FIA

Um dos pilares deste pacote é o novo “FIA Sport Clubs Handbook”, um manual de 176 páginas que reúne orientações sobre segurança, comunicação, formação e boas práticas de gestão.

Atualiza e substitui a versão de 2017 e será disponibilizado online como documento dinâmico, pensado sobretudo para clubes novos ou em crescimento que pretendem estruturar e desenvolver o desporto motorizado nos respetivos países. Um documento

A iniciativa “Motor Sport in a Box”, lançada em 2023 para facilitar a organização de eventos de base em locais acessíveis, vai receber um importante upgrade com a inclusão de equipamento de cronometragem a partir de 2026. Este kit, pensado para provas de pequena escala e baixo custo, tem sido fundamental em países e regiões onde o desporto motorizado está menos implantado, contribuindo para o objetivo da FIA de duplicar a participação global.

A adição de sistemas de tempos permitirá abrir novas categorias de competição e melhorar a precisão e eficiência dos eventos.

Licenciamento digital moderniza gestão desportiva

A FIA confirmou também os próximos passos do projeto de licenciamento digital, que visa unificar e modernizar a gestão de licenças desportivas pelos clubes nacionais (ASNs). Depois de testes bem-sucedidos no Canadá, Malta e Sri Lanka, o sistema será alargado a mais sete federações no próximo ano, apoiado por uma equipa dedicada. A plataforma permitirá gestão em tempo real do estatuto das licenças, acesso a análises através de um dashboard e uma aplicação para pilotos compatível com Apple e Google Wallet, simplificando processos administrativos e aumentando a fiabilidade dos registos.

Compromisso com os clubes membros

As medidas foram apresentadas no Fórum das ASNs, durante as Assembleias Gerais da FIA em Tashkent, Uzbequistão, e abrangem os 149 clubes desportivos membros. A FIA sublinha que estas iniciativas reforçam o apoio às federações nacionais, combinando inovação, ferramentas práticas e partilha de conhecimento para consolidar as bases do desporto motorizado em todas as regiões.