FIA passará a ter um diretor-geral | AutoSport

Transparência e colaboração estiveram no centro dos Conselhos Mundiais do Desporto e da Mobilidade Automóvel e Turismo da FIA, realizados hoje e presididos pela primeira vez por Mohammed ben Sulayem.

Reunidos em formato digital, foram tomadas duas grandes decisões para aquilo que é apelidado de uma “nova era” para a FIA: a nomeação dos Presidentes das Comissões da FIA e quatro membros adicionais do Senado; e o lançamento de um novo e robusto processo de administração, incluindo uma auditoria financeira totalmente independente da FIA, para além do recrutamento de um diretor-geral (CEO) da FIA, que deve passar a gerir os temas operacionais da Federação.

Para o efeito, foram criados três grupos de trabalho distintos. Um irá trabalhar para a nomeação do novo diretor executivo da FIA, outro irá trabalhar na revisão financeira, enquanto um terceiro irá assumir a responsabilidade de uma revisão da administração da federação internacional (objetivo do grupo de trabalho é assistir a equipa presidencial na sua revisão da atual governação e estrutura da FIA e fazer recomendações para as mudanças acontecerem).

O presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, afirmou: “Uma nova era começou para a FIA, através da criação de um quadro de governação fundado na abertura e diversidade global. Este é um pilar fundamental da nossa estratégia e agradeço calorosamente aos membros dos Conselhos Mundiais, que aprovaram as mudanças. A responsabilidade e autoridade dos Conselhos Mundiais, que emanam dos nossos membros, serão aumentadas. Será concebido um modelo de supervisão mais eficaz, as prioridades das partes interessadas serão alinhadas, e será assegurada uma operação da FIA responsavelmente lucrativa. Para alcançar estes objetivos, os órgãos dirigentes e a administração da Federação trabalharão em estreita colaboração para fazer da FIA a voz global do desporto automóvel e da mobilidade”.