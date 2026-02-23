FIA Off Road Prize Giving 2025 aconteceu no Porto
O Porto recebeu a cerimónia de entrega de prémios dos Campeonatos do Mundo e da Europa de Ralicross, reunindo cerca de 230 convidados no Pestana Douro Riverside. A gala distinguiu os principais protagonistas da época de 2025, com destaque para o piloto português João Ribeiro e para o Clube Automóvel de Lousada.
Entre os galardoados esteve João Ribeiro, consagrado campeão, num momento de particular relevo para o desporto automóvel nacional. O Clube Automóvel de Lousada foi distinguido com o prémio de Melhor Organizador de 2025, reconhecimento atribuído após o regresso da prova local ao calendário do Mundial de Ralicross.
A cerimónia contou com a presença de várias figuras institucionais, incluindo Alfredo Villareal, director-geral da FIA, Wlodek Szaniawski, presidente da Comissão FIA de Off Road, bem como autarcas de Lousada e de Foz Côa, municípios ligados à organização de provas da modalidade.
Ni Amorim, presidente da FPAK, afirmou:
“Foi um prazer para nós acolher e organizar tão prestigiado evento, sobretudo quando vemos reconhecido o trabalho dos nossos associados, nomeadamente de Lousada, que no regresso ao Mundial de Ralicross primou pela excelência. Também Foz Côa merece uma palavra de apreço pelo enorme esforço para colocar de pé a sua prova”.
O dirigente acrescentou:
“Ver um dos nossos pilotos ser coroado como campeão, o João Ribeiro, é um feito indiscutível para o nosso desporto no geral e em particular para o ralicross. Que a sua resiliência e esforço sirvam de inspiração para os mais novos”.
