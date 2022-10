FIA MotorSport Games: tudo a postos para o arranque | AutoSport

Um total de 463 atletas viajaram para a histórica cidade portuária de Marselha para a cerimónia de abertura da noite de quarta-feira do FIA MotorSport Games, o que significa um forte aumento em comparação com os 192 que disputaram os primeiros Jogos Automobilísticos da FIA em 2019.

Isto é graças à introdução de 10 novas disciplinas, que aumentaram consideravelmente o alcance global do evento. De facto, 72 Autoridades Desportivas Nacionais da FIA (ASNs/Federações Nacionais) participarão, 29 das quais são novas para 2022.

Dezenas de países dos cinco continentes num total de cerca de 1000 pilotos entrarão em competição em 17 disciplinas distintas. Portugal alinha com 12 atletas em 8 categorias: Ralis com Ricardo Sousa e Luís Marques, Fórmula 4 com Manuel Espírito Santo, Drift com Janita Vieira, Cross Car Júnior com Guilherme Matos, Esports com João Cavaca, Karting Sprint Júnior com Rodrigo Seabra, Karting Sprint Sénior com Francisca Queiroz, e Karting Endurance com uma equipa totalmente feminina composta por Mariana Machado, Sofia Correia, Rita Teixeira e Anastácia Khomin.

Em 2019 Portugal participou em quatro disciplinas e não conseguiu medalhas no Drift e no Karting por muito pouco. Este ano, a ambição é redobrada e as expectativas acentuadas. Todos os pilotos estão motivados para bons resultados e focados nas medalhas.

Os FIA Motorsport Games começam no dia 26 de outubro com a Cerimónia de Abertura em Marselha. Para o dia 27 estão previstas as verificações administrativas e nos dias 28, 29 e 30 a competição.

Em termos de maquinaria, são 16 as disciplinas que congregam um vasto número de automóveis de uma infinidade de fabricantes, com atividades centradas no Circuito Paul Ricard, Veynes e St. O mais diversificado são os ralis, com 14 marcas presentes em três categorias: Rally2, Rally4 e Historic Rally.

Em contraste, uma série de categorias – incluindo Karting, KCMG Formula 4 e Auto Slalom – são monomarca, com todos os concorrentes a utilizarem o mesmo equipamento.

Estes últimos irão utilizar o Opel Corsa-e Rally, uma máquina totalmente elétrica.

Os espectadores podem sintonizar o canal da FIA Motorsport Games YouTube e a página do Facebook para assistir à cobertura, ao mesmo tempo que haverá também actualizações regulares no Twitter e Instagram. Para uma experiência ainda mais aprofundada, os fãs podem seguir o calendário ao vivo através do website oficial do evento.