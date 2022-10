FIA Motorsport Games: Team Portugal com bons resultados | AutoSport

Prosseguem os ‘Jogos Olímpicos dos Desportos Motorizados’, o FIA Motorsport Games, que este fim-de-semana têm lugar em Paul Ricard, França. Os pilotos portugueses terminaram o dia com resultados distintos, mas sempre dignificando o automobilismo e o karting nacional.

Na Fórmula 4, Manuel Espírito Santo esteve em plano de evidência. O jovem piloto foi quinto na qualificação depois de alguns problemas, mas na corrida de qualificação, fruto de um bom desempenho, cruzou a linha de meta num brilhante segundo lugar. Desta forma, arranca para a corrida final da primeira linha da grelha: “Foi um dia bastante positivo, mas nada fácil. Na qualificação tive alguns problemas no carro e cometi um erro o que não me permitiu ir além do quinto tempo. Na Qualifying Race, fiz um bom arranque e logo após a primeira volta já estava na segunda posição. Daí em diante foi gerir o andamento e os pneus. Para amanhã, a ideia é replicar o que fiz hoje: arrancar bem, evitar as confusões, gerir o andamento e acabar bem posicionado”, referiu.

Nos Ralis, Ricardo Sousa e Luís Marques mantiveram a performance que nos habituaram desde o início da competição e ficaram perto das medalhas ao terminarem a prova na quarta posição entre os Rally 4: “Estamos contentes com o nosso trabalho, mas por outro lado tristes por não nos termos qualificado para a ‘Medals Stage’. Sofremos durante toda a prova com o acerto do carro, só hoje encontrámos um compromisso melhor.

Demos o nosso melhor para recuperar mas não foi suficiente para chegar a terceiro.

É um sentimento agridoce. Felizes por representar Portugal e tristes por não trazer para Portugal uma medalha. Mas foi uma experiência incrível”, disseram os pilotos.

No Karting Endurance, o quarteto feminino do Team Portugal esteve em plano de evidência. Mariana Machado, Sofia Correia, Anastacia Khomin e Rita Teixeira terminaram as quatro horas de corrida no oitavo lugar, um excelente resultado para a única equipa totalmente feminina em pista, que nunca se deu por vencida e procurou sempre melhorar. Este resultado demonstra que o desporto automóvel é de todos e para todos.

No final, as quatro pilotos estavam bastante satisfeitas: “Fizemos o oitavo posto nos cronometrados. A Mariana que já tinha feito a qualificação arrancou para a corrida. Subiu de imediato para quinto, mas depois houve algumas trocas de lugares. Acabou o ‘stint’ em sexto e entrou a Rita em pista. Com as paragens nas boxes foram perdidas posições. Mas com uma estratégia muito bem definida, Anastácia manteve o oitavo posto, assim como a Sofia numa altura em que era impossível recuperar posições. O nosso andamento foi sempre bastante bom e terminámos a prova com o sentimento que demos o nosso melhor. Foi uma experiência fantástica num evento único”, disseram em uníssono.

No Karting Sprint Júnior, Rodrigo Seabra disputou as duas mangas de qualificação e mostrou uma excelente evolução desde que chegou a Paul Ricard, pista que desconhecia. Foi 13º classificado no primeiro ‘Heat’ e 11º no segundo. Amanhã terá lugar mais uma manga de qualificação antes da corrida final.

No Karting Sprint Sénior, Francisca Queiroz tem vindo a evoluir de forma consistente. A piloto foi 23ª classificada na primeira manga de qualificação e 21ª na segunda. Amanhã enfrenta mais uma manga e logo depois o ‘embate’ final.

Guilherme Matos no Cross Car Júnior começou bem o dia, mas foi abalroado por um adversário e perdeu a hipótese de lutar por um lugar na final, dando assim por terminada a sua participação nos Jogos: “Estava a habituar-me cada vez mais ao carro. Durante o fim-de-semana tive sempre pequenos problemas, mas hoje a embraiagem cedeu. Tive de trocar de carro e arranquei para a semifinal do quarto posto. Fiz um excelente arranque e passei para segundo, mas um adversário abalroou-me, o carro ficou danificado e foi o fim. Tive pena porque estava tudo encaminhado para chegar à final. Mas aprendi muito e dei sempre o meu melhor”.

Nos ESports, João Cavaca ficou a uma posição de disputar a final da modalidade depois de ter sido 11º classificado, quando era preciso o 10º lugar para continuar em frente. De qualquer forma, a prestação foi notável, naquela que foi a primeira presença portuguesa nesta competição.

A estreia de ‘Janita’ Vieira nos FIA Motorsport Games ficou aquém das suas expectativas.

O mais jovem piloto em competição não foi feliz nas primeiras batalhas e ficou arredado de continuar em competição. De salientar que para além do mais jovem, ‘Janita’ seria muito provavelmente o piloto com menos anos de competição. Não foi feliz, mas o piloto de 18 anos, exímio no seu trabalho, vai dar muito que falar na modalidade.