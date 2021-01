FIA Motorsport Games regressa e expande-se

Está de regresso o FIA Motorsport Games! Os Jogos Automobilísticos da FIA contarão com um programa alargado de 18 disciplinas, num evento agendado para o Circuito Paul Ricard e região circundante entre 29 e 31 de outubro. Lançado em 2019, o formato único do evento vê pilotos internacionais competir pelo ouro nas cores da sua bandeira nacional. As seis disciplinas que formaram o calendário na corrida inaugural regressarão este ano, mas há diversas adições que trarão uma variedade considerável à competição.



A categoria de protótipos LMP3 formará a grelha para a nova disciplina de Endurance, introduzindo uma corrida de longa duração aos Jogos Automobilísticos da FIA de 2021. A criação de uma prova de GT Sprint para pilotos profissionais é também significativa e irá complementar a Taça GT de dois pilotos, que mantém a sua ética Pro/Am.



A FIA Motorsport Games vai aventurar-se fora do circuito para a sua segunda edição, com os ralis prontos a tornarem-se uma parte importante. Pensados para as estradas alcatroadas de Sainte-Baume, quatro disciplinas separadas serão incluídas no programa de 2021, com maquinaria de Rally2 e Rally4 de duas rodas motrizes. O cenário histórico popular também será apresentado, com o Rally Histórico e o Rally de Regularidade Histórica a juntarem-se ao evento. Há ainda a disciplina de Cross car, que incluirá competições separadas para os juniores e seniores, no circuito de Veynois, perto de Gap. Esta competição todo-o-terreno cheia de ação é uma entrada acessível no desporto para pilotos de todas as idades, e pode proporcionar um caminho para o rali ou ralicross. Para além disso, um Auto Slalom também se juntará ao programa.



Um novo conjunto de disciplinas de karting irá acrescentar mais competições de base ao programa. Isto segue-se à bem sucedida estreia do Karting Slalom em 2019, que serviu para os emparelhamentos rapazes/raparigas com idade igual ou inferior a 16 anos.

A edição de 2021 incluirá classes adicionais para concorrentes de Karting Endurance e Karting Sprint, esta última com classes júnior e sénior.