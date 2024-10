FIA Motorsport Games: Rally4 bem competitivo…

Portugal tem 16 pilotos portugueses em Valência a competir nos FIA Motorsport Games, e uma das disciplinas em que está muito bem representado é nos ralis.

Xavier Lázaro, Martim Meneses, Miguel Silva, Francisca Queiroz, Margarida Furtado, Matilde Magalhães, Francisco Macedo, João Dinis, João Vieira, Hugo Lopes, Valter Cardoso, Rafael Cardeira, Luís Boiça, Álvaro Ramos, Ricardo Ledo e David Sobreiro são os 16 representes de Portugal, em todas as disciplinas e depois de em 2022 Manuel Espírito Santo ter conseguido a medalha de prata na Fórmula 4, todos os pilotos que integram a comitiva portuguesa querem ouvir a portuguesa no lugar mais alto do pódio.

As medalhas podem surgir de qualquer lado, mas tendo em conta que em Portugal os ralis têm sempre uma atenção especial, nesse particular Hugo Lopes/Valter Cardoso correr nos Rally4/Terra enquanto Rafael Cardeira/Luís Boiça fazem dupla no asfalto.

Foto ZOOM MotorSport

São nada menos do que 14 países vão lutar pela glória do Rally4 nos Jogos FIA Motorsport 2024.

Estão em jogo três medalhas de ouro, com seis países a procurarem o sucesso na categoria de piso misto, sete equipas especializadas na classe de terra e 10 equipas a enfrentarem os troços de asfalto.

Rally4 Geral

Seis nações entram com a esperança de garantir uma medalha de superfície mista, com os seus esforços das seis troços de terra e seis de asfalto combinados num total de 12 especiais.

De seguida, participam em duas Super Especiais no Circuito Ricardo Tormo, antes da decisiva Etapa da Medalha.

Para a decisão da Medal Stage, que decorre imediatamente antes da Cerimónia de Encerramento no domingo, as três melhores equipas da classe de superfície mista enfrentam-se numa nova pista de Rallycross no circuito para determinar quem fica com o ouro, a prata e o bronze.

Em todas as especiais, os traçados exatos não foram divulgados para garantir a equidade desportiva.

A equipa espanhola nomeou a dupla de Peugeot 208 Sergi Perez e Axel Coronado.

Eles certamente enfrentarão uma forte concorrência na forma de Martin Koči / Petr Těšínský, da Eslováquia, que também entram com um 208. O impressionante currículo de Koči inclui quatro títulos nacionais de rali e duas vitórias em provas do WRC Júnior.

A bandeira da Índia é hasteada por Pragathi Gowda/Gabriel Morales (208), enquanto que as hipóteses do Brasil recaem sobre Luis Eduardo Stedile/Carlos Enrique Lambert Morales (208).

As esperanças do Taipé Chinês na classe geral estão nas mãos de Hsuan Lee e do copiloto Tsungyu Hsieh (208). Por fim, a Alemanha conta com Tom Kässer / Stephan Schneeweiß (208).

Rally4 Gravel

Após a estreia da disciplina de rali nos Jogos de Marselha, em França, em 2022, o formato evoluiu consideravelmente. Há dois anos, a ação desenrolou-se exclusivamente nas estradas de asfalto que serpenteiam entre Marselha e Toulon. Desta vez, os especialistas em terra têm a oportunidade de brilhar na sexta-feira numa classe dedicada à terra.

Nas sinuosas estradas de montanha situadas a oeste de Valência, os pilotos têm de percorrer o seu caminho desde Utiel até aos pontos de controlo em Calderon e San Antonio. Quando estas seis especiais estiverem concluídas, a competição deslocar-se-á para o epicentro dos Jogos, no Circuito Ricardo Tormo, para uma Super Especial noturna.

A Lituânia optou por se concentrar apenas na categoria de terra, nomeando Audronis Gulbinas/Vytis Pauliukonis (208). O mesmo acontece com a Argentina e a sua dupla Luciano Bonomi e Miguel Recalt (208). A Equipa Portugal confia em Hugo Lopes / Valter Cardoso (208).

A Espanha mantém-se inalterada em relação à sua formação geral de Rally4, graças a Perez / Coronado. O mesmo acontece com a Índia (Gowda / Morales), a Eslováquia (Koči / Těšínský) e o Brasil (Stedile / Morales).

Rally4 Asfalto

No sábado, as atenções voltam-se para a Tarmac Rally Area. O parque de assistência deslocar-se-á para sul para mais seis troços em torno de Cortes, La Cabezuela, Yatova, La Garrofera e Gestalgar, antes de terminar com outra Super Especial no Circuito Ricardo Tormo.

Para a sua dupla de Rally4 Tarmac, a Alemanha optou por inscrever uma equipa alternativa de René Noller/Tim Rauber. Dadas as estradas de asfalto que dominam as etapas nacionais e do Mundial de Ralis no país, a dupla do Opel Corsa deverá sentir-se em casa. Mas entre eles e o lugar mais alto do pódio está a pequena questão de nove outras nações.

Entre os adversários, Portugal altera a sua equipa para inscrever Rafael Cardeira / Luis Boiça (208), enquanto a Geórgia espera conseguir uma medalha de rali nos Jogos com Shalva Tsikhelashvili / Irakli Chkheidze (208).

A Grécia conta com os corredores Christos Avgeropoulos /Efstratios Giavasis (208) e o Luxemburgo com Hugo Arellano / Thomas Walbrecq (208). A Suécia conta com Heidi Ryrlén/Marcus Bengtsson (Ford Fiesta) e, dos Países Baixos, com Nard Ippen/Jorie Christiaens (Corsa).

A completar

RALLY4: Informações

A competição Rally4 destina-se a máquinas com tração às duas rodas, sedo que o Rally4 está dividido em três categorias. Cada uma delas oferece medalhas. Os participantes na categoria de superfície mista disputarão 12 troços – seis em terra e seis em alcatrão – mais duas Super Especiais e o troço decisivo da Medalha. Os concorrentes de asfalto vão competir em seis troços e uma Super Especial, enquanto os pilotos de terra vão enfrentar seis especiais normais e uma Super Especial.

Quadro de Honra do Rally42022: Roberto Daprà & Luca Guglielmetti (Equipa Itália)