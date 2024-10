FIA Motorsport Games: Rafael Cardeira termina em quinto, Xavier Lázaro em destaque no Karting

Chegou ao final os FIA Motorsport Games para a dupla Rafael Cardeira e Luís Boiça que se estrearam este fim-de-semana em competições internacionais arrecadando o quinto lugar entre os pilotos da categoria Rally4 Tarmac.

“Começámos muito bem o dia logo com um quinto lugar. Mas ao longo da manhã fomos sendo cautelosos e fomos perdendo algum ritmo e caímos para sétimo. Durante a tarde recuperámos e chegámos ao quinto posto. Na última classificativa conseguimos o quarto tempo, mas já não deu para subir posições. Não chegámos às medalhas como queríamos, mas para quem se estreou além-fronteiras tenho de estar satisfeito com o resultado e com a experiência. Foram dias fantásticos com a toda a comitiva portuguesa”, referiu Rafael Cardeira.

Xavier Lázaro na categoria Karting Sprint Mini tem estado em plano de evidência e hoje não foi exceção. O jovem piloto de 11 anos venceu a primeira corrida de qualificação com uma última volta de cortar a respiração. Na segunda corrida de qualificação cruzou a linha de meta no quarto lugar depois de ter liderado toda a prova. Amanhã terá pela frente mais uma manga de qualificação e a final.

A equipa feminina no Karting Endurance deu por concluída a sua participação nos ‘Jogos Olímpicos’ do Desporto Automóvel com um 18º lugar nas quatro horas de competição. Francisca Queiroz, Matilde Magalhães e Margarida Furtado foram consistentes no andamento e de tudo fizeram para ir mais além. Sendo a única equipa totalmente feminina, este é um resultado positivo.

Martim Meneses disputou hoje as duas corridas de qualificação do Karting Sprint Sénior tendo cruzado a linha de meta na 12ª e 7ª posições. Miguel Silva no Karting Sprint Sénior, teve pior sorte e foi 20º e 17º classificado.

Francisco Macedo na Fórmula 4 foi 17º classificado na qualificação e acabaria por ser desclassificado na corrida de qualificação por alegadamente ter excedido várias vezes os limites de pista. Amanhã, enfrentará a corrida final.

Álvaro Ramos nos GT Single Make foi 9º e 11º classificado na qualificação 1 e 2 respetivamente.

No Drifting, a qualificação não correi bem a Janita Vieira que foi 23º. Mas amanhã enfrentará as batalhas e só aí tudo ficará decidido.

No Crosscar Sénior João Dinis têm-se batido com pilotos mais experientes, mas nem por isso se tem dado por vencido. Foi 19º na primeira corrida de qualificação para na segunda arrecadar o 12º lugar. Amanhã terá lugar a terceira manga de qualificação, as meias-finais e as finais.

Nos Esports, Ricardo Ledo mesmo depois das dificuldades iniciais de adaptação chegou à final nos GT, cruzando a meta no 13º lugar. David Sobreiro ficou pelas meias-finais, a um único lugar de chegar às finais.