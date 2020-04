FIA Motorsport Games foi adiado para 2021

A edição do ano passado foi um sucesso e depois do evento inaugural em Vallelunga, Itália, no ano passado, a FIA e a SRO tinham planeado este ano fazer o mesmo em Marselha e Paul Ricard, em 23-25 de outubro, com uma lista alargada de 15 disciplinas, mas com tudo o que se está a passar este ano no mundo com a pandemia de coronavírus, e com a forte possibilidade dos calendários de corridas ficarem muito cheios lá mais para o fim do ano, o evento será realizado apenas de 22 a 24 de Outubro de 2021, no mesmo local.

O evento do ano passado contou com seis modalidades, mas o próximo será alargado para 15 modalidades, com a introdução do rali e do desporto automóvel histórico.