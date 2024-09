FIA Motorsport Games em contagem decrescente para a ‘Corrida das Nações’

Falta apenas um mês para o lançamento do evento multidisciplinar a 23 de outubro em Valência, Espanha.

A contagem decrescente para a terceira edição dos FIA Motorsport Games atingiu um marco crucial, faltando apenas um mês para o lançamento oficial da “Corrida das Nações” em Espanha, a 23 de outubro.

Centrada em torno da cidade portuária de Valência, na costa mediterrânica do país, esta será a terceira edição da ‘extravagância multidisciplinar’, após a sua estreia bem sucedida em 2019 (Roma, Itália) e uma segunda edição em 2022 (Marselha, França).

O evento deste ano promete ser mais do que nunca, começando com uma cerimónia de abertura na Cidade das Artes e das Ciências, um notável complexo de edifícios modernistas localizado perto do porto histórico de Valência.

Espera-se um recorde de 85 federações nacionais (ASN) para competir por medalhas. Muitos dos participantes confirmados estarão a participar nos seus segundos ou terceiros Jogos FIA de Automobilismo, com cerca de 40 a terem estado presentes nas três edições.

Outros participarão pela primeira vez, com um grupo diversificado de recém-chegados a viajar de África, Ásia, Europa, América do Norte e Oceânia. De facto, um dos aspectos mais importantes dos Jogos FIA Motorsport é a variedade de concorrentes que o evento consegue atrair.

Os candidatos deste ano vão desde países com uma vasta história no desporto até aos relativamente recém-chegados, cuja participação pode ajudar a fomentar uma nova cultura de desporto automóvel que florescerá nos próximos anos.

A terceira edição será marcada por um grande aumento do número de categorias, que passa de 16 para 27. A disciplina de Rali passa de três categorias para 10, enquanto outras novas adições vêm do GT Single-Make, Esports F4, Karting Mini e Cross Car Mini. Inicialmente planeado para a edição de 2024, o Truck Racing será agora introduzido nos quartos Jogos Desportivos Motorizados FIA, embora a categoria tenha uma presença de demonstração no evento deste ano.

Com uma tal variedade de disciplinas, foram escolhidos vários locais para acolher a ação competitiva. Cada uma das cinco categorias de Circuito será disputada no Circuito Ricardo Tormo, uma pista de Grau 1 da FIA que foi inaugurada em 1999 e batizada em honra do falecido campeão mundial de motociclismo Ricardo Tormo.

O Karting Slalom e o Auto Slalom também serão disputados no local, bem como o Drifting – cada disciplina terá lugar em pistas adicionais fora do circuito principal. A ação de Rali, com 10 medalhas de ouro em disputa, terá lugar na Montanha Ocidental de Valência e no Circuito Ricardo Tormo, enquanto as competições de Fórmula 4 e GT Esports terão lugar na Cidade das Artes e das Ciências.

O Off Road – que inclui o Cross Car Senior, o Cross Car Junior e o Cross Car Mini – competirá numa pista totalmente nova no Circuito Aspar. Especialmente construída para o evento, esta instalação deixará um legado duradouro para a área, muito depois do cair do pano dos Jogos Desportivos Motorizados da FIA de 2024.

As categorias de Karting também terão lugar no Circuito de Aspar, utilizando um traçado personalizado da pista de karting do local. Os bilhetes para o evento já estão à venda e podem ser adquiridos clicando aqui. Um passe de três dias dará aos fãs acesso a todos os locais dos Jogos FIA Motorsport, enquanto os menores de 16 anos têm entrada gratuita.

Os concorrentes serão conhecidos na sua totalidade em breve, com as listas de inscritos a serem divulgadas durante as próximas semanas. Um mês antes do seu lançamento, começou a contagem decrescente para os maiores Jogos FIA Motorsport de sempre.