FIA Motorsport Games: 16 atletas portugueses nos ‘Jogos Olímpicos’ do ‘Motorsport’

São 16 os pilotos portugueses que vão estar em Valência a partir de hoje, 23 de outubro, para aqueles que são vulgarmente conhecidos como os ‘Jogos Olímpicos dos Desportos Motorizados.

A terceira edição dos FIA Motorsport Games é um evento multidisciplinar e terá a maior comitiva portuguesa desde a primeira edição em 2019. Portugal estará a competir em 12 das 27 modalidades que este ano integram o programa do evento.

Xavier Lázaro, Martim Meneses, Miguel Silva, Francisca Queiroz, Margarida Furtado, Matilde Magalhães, Francisco Macedo, João Dinis, João Vieira, Hugo Lopes, Valter Cardoso, Rafael Cardeira, Luís Boiça, Álvaro Ramos, Ricardo Ledo e David Sobreiro são os 16 representes de Portugal.

Depois de em 2022 Manuel Espírito Santo ter conseguido a medalha de prata na Fórmula 4, todos os pilotos que integram a comitiva portuguesa querem ouvir a portuguesa no lugar mais alto do pódio.

O evento conta com 85 países participantes e centenas de atletas oriundos dos cinco continentes. Para o aumento do número de atletas muito contribuiu o aumento do número de categorias em competição.

O evento arranca com a cerimónia de abertura na Cidade das Artes e das Ciências, um complexo de edifícios modernistas localizado perto do porto histórico de Valência. Portugal centra atenções no desempenho dos seus pilotos que de tudo farão para honrar o nome do seu país.

Todas as informações sobre o evento em: https://www.fiamotorsportgames.com/

A Seleção Nacional e as respetivas categorias:

KARTING SPRINT SÉNIOR: Miguel Silva

KARTING SPRINT MINI: Xavier Lázaro

KARTING SPRINT JÚNIOR: Martim Meneses

KARTING ENDURENCE: Francisca Queiroz, Margarida Furtado e Matilde Magalhães

RALLY4 GRAVEL: Hugo Lopes/Valter Cardoso

RALLY4 TARMAC: Rafael Cardeira/Luís Boiça

CROSS CAR SÉNIOR: João Dinis

F4: Francisco Macedo

DRIFT: João Vieira

GT: Álvaro Ramos

ESPORTS GT: Ricardo Castro Ledo

ESPORT F4: David Sobreiro