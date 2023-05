FIA: Mohammed Ben Sulayem “horrorizado com o ataque no Rali Baja California” | AutoSport

Infelizmente, a violência tomou conta do Rali Baja California, que decorreu no México, no fim de semana passado. O ataque matou 10 pessoas e feriu nove. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, mostrou-se horrorizado com o sucedido.

As imagens que chegaram do México, mais especificamente da vila de San Vicente, são chocantes. De uma carrinha cinzenta, saíram várias pessoas e começaram a disparar com armas longas contra os participantes que estavam estacionados.

Os problemas e os tiroteios com os cartéis de droga no México têm sido cada vez mais frequentes e violentos. Mohammed Ben Sulayem comentou o sucedido:

“Estou horrorizado com os relatos de um terrível ataque no Rali Baja California, no México”, disse Ben Sulayem numa breve declaração emitida pela FIA. “Os eventos desportivos motorizados devem ser locais seguros para os participantes e espetadores. Em nome de toda a família FIA, os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas desta violência sem sentido”.