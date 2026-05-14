FIA lança Série de Inovação Sustentável de 2026 no Grande Prémio do Canadá

Programa arranca em Montréal e vai centrar-se no papel dos dados e da inteligência artificial na mobilidade sustentável

A FIA, Federação Internacional do Automóvel anunciou esta quarta-feira o regresso da SIS, Sustainable Innovation Series para 2026, um programa internacional que pretende aproximar a inovação de alto desempenho no desporto motorizado das soluções aplicáveis à mobilidade do dia a dia.

A edição deste ano arranca em Montréal, antes do Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, e terá como eixo central o impacto dos dados e da inteligência artificial na construção de sistemas de transporte mais seguros, eficientes e sustentáveis.

A iniciativa, lançada há dois anos, reunirá responsáveis da indústria, especialistas em tecnologia, representantes governamentais, académicos e agentes ligados ao desporto automóvel. Depois da abertura no Canadá, o programa passará por vários eventos de referência dos campeonatos da FIA, incluindo as 24 Horas de Le Mans do Mundial de Resistência, o Grande Prémio de Madrid de Fórmula 1 e uma etapa do campeonato do mundo de Fórmula E, em Xangai.

Montréal abre calendário com foco na transição urbana

O evento inaugural, coorganizado com a Canadian Automobile Association, CAA, terá como tema “Da pista para a cidade: inovação sustentável no desporto automóvel e na mobilidade”. Em destaque estarão debates sobre a forma como tecnologias avançadas baseadas em dados, há muito utilizadas em ambientes de competição, podem ser adaptadas para reforçar a segurança, optimizar infraestruturas e apoiar sistemas de transporte com menores emissões.

A escolha de Montréal, sublinha a FIA, está ligada ao posicionamento da cidade como referência em mobilidade urbana sustentável e resiliência climática. A estratégia Montréal 2030 tem vindo a impulsionar políticas de transição ecológica e desenvolvimento urbano orientadas para soluções de baixo carbono.

FIA quer transformar inovação em aplicação prática

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, defendeu que a série tem mostrado “o poder da colaboração” para gerar progresso concreto no cruzamento entre desporto automóvel e mobilidade. “Ao levar esta série a eventos globais estratégicos, estamos a criar uma plataforma que liga conhecimento do desporto, da indústria e dos governos, garantindo que as lições aprendidas na pista se traduzem em impacto no mundo real”, afirmou.

Também Willem Groenewald, secretário-geral da FIA para a Mobilidade, Sustentabilidade e Turismo, sustentou que o sector está a entrar “numa nova era” em que os dados e a inteligência artificial já não servem apenas para melhorar o desempenho em pista, mas para redefinir a abordagem à sustentabilidade em todo o ecossistema da mobilidade. Segundo o responsável, estas tecnologias permitem desenvolver infraestruturas “mais inteligentes e resilientes”, desde sistemas preditivos de segurança a redes de transporte de baixas emissões.

Série pretende ir além do debate

Tim Shearman, presidente da CAA e vice-presidente da FIA para a Mobilidade, considerou que o arranque da iniciativa em Montréal reflete tanto o compromisso da cidade com soluções de transporte orientadas para o clima como a importância da cooperação entre parceiros locais e internacionais.

A FIA acrescenta que a Sustainable Innovation Series pretende ultrapassar o plano da discussão conceptual e contribuir para soluções escaláveis com impacto real, capazes de promover estradas mais seguras, cidades mais limpas e sistemas de transporte mais robustos. A agenda detalhada e os oradores da etapa de Montréal serão anunciados posteriormente.