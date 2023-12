FIA lança ‘livro branco’ sobre o futuro sustentável do desporto automóvel e da mobilidade | AutoSport

A FIA, Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) publicou “Accelerating a Just Transition: A Perspetiva do Desporto Automóvel e da Mobilidade”, um Livro Branco que destaca as iniciativas ambientais da FIA e dos seus membros no domínio do desporto automóvel e da mobilidade.

O Livro Branco foi lançado na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas COP28, onde a FIA teve pela primeira vez o estatuto de Observador da UNFCCC.

O Livro Branco explora uma grande variedade de soluções tecnológicas sustentáveis de ponta para a mobilidade e o desporto automóvel. Os principais tópicos incluem os combustíveis sustentáveis, o futuro dos grupos motopropulsores e das infraestruturas, o envolvimento dos consumidores, bem como a partilha de conhecimentos e a transferência de inovações entre a pista e a estrada.

Estes conhecimentos baseiam-se em vários estudos de caso dos Clubes Membros da Federação, que desempenharam um papel fundamental na condução ou no teste de iniciativas de sustentabilidade e são agora especialistas nas suas respetivas regiões.

É graças a esta vasta rede de 243 Organizações Membro em 147 países que a Federação está numa posição única para partilhar uma perspetiva global sobre o futuro do desporto motorizado e da mobilidade sustentável.

Enquanto voz global do desporto automóvel e de 80 milhões de utentes das estradas, a FIA está também a promover uma abordagem diversificada e a explorar uma série de soluções que têm em conta a acessibilidade, as infraestruturas locais e o envolvimento dos consumidores.

Esta publicação surge num momento importante, uma vez que as emissões dos transportes representam atualmente cerca de 20% dos gases com efeito de estufa a nível mundial, o que significa que são necessárias medidas significativas e urgentes para atingir os objetivos estabelecidos pelo Acordo de Paris.

Para o Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem: “Estamos muito satisfeitos com o lançamento do Livro Branco “Acelerar uma Transição Justa”. Na FIA, sabemos que o caminho para um futuro com baixas emissões de carbono exigirá uma grande variedade de soluções – e que estas podem variar de país para país ou de região para região. Este Livro Branco tem como objetivo aproveitar a experiência e as ações dos nossos membros e realçar a forma como podem ser escaladas para beneficiar todos os utilizadores da mobilidade – para que possamos abrir a porta a conversas e mudanças políticas em todo o mundo.”

Pode ler o Livro Branco na íntegra aqui.