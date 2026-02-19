FIA estabelece parceria para reforçar segurança meteorológica no desporto motorizado
A FIA anunciou uma parceria oficial com a Tomorrow.io, empresa líder em plataformas de resiliência meteorológica, com o objetivo de revolucionar a forma como a meteorologia é integrada na segurança e operação das competições de desporto motorizado. A federação torna-se, assim, o primeiro organismo internacional a adotar de forma sistemática uma plataforma comercial de inteligência meteorológica suportada por tecnologia espacial no controlo de provas.
Integração direta na ‘Race Control’ e operações
No âmbito desta colaboração, a Tomorrow.io passará a fornecer previsões hiperlocais, deteção em tempo real de fenómenos adversos e dados de satélite proprietários diretamente para o Race Control e para os fluxos de trabalho operacionais das provas sob égide da FIA. A ferramenta será utilizada em todo o ecossistema global do desporto motorizado, reforçando a consciência situacional e apoiando decisões coordenadas em contextos de corrida altamente dinâmicos.
Durante a temporada de 2026, a FIA terá acesso a dados de satélite com revisita sub-horária, previsões de precipitação e trovoadas minuto a minuto, avaliações de risco de calor e vento, bem como “playbooks” operacionais automatizados, permitindo decisões mais rápidas, alinhadas e transparentes.
Segurança, equidade e tecnologia no centro da decisão
Chris Bentley, responsável pela estratégia de sistemas de informação para monolugares na FIA, sublinha que segurança, justiça desportiva e progresso tecnológico são pilares da atuação da federação, destacando que a integração da inteligência meteorológica da Tomorrow.io eleva a qualidade da informação disponível para equipas, comissários, broadcasters e Race Control.
Do lado da Tomorrow.io, o cofundador e CCO, Itai Zlotnik, destaca que a parceria representa um passo decisivo para o futuro do desporto motorizado, ao combinar o programa espacial da empresa, modelos de IA avançados e inteligência baseada em impacto para apoiar decisões em contextos de risco elevado, protegendo pilotos e equipas sem comprometer a performance ao limite.
FOTO FIA
