Fia Eco Rally Cup China: Carlos Silva/Sancho Ramalho, representam Portugal

Carlos Silva e Sancho Ramalho são os representantes de Portugal no Eco Rally da CHINA, prova pela primeira vez integrada no Fia Eco Rally Cup.

Depois de ascenderem ao 4º posto do campeonato do mundo da modalidade, a dupla do Team PEP-Prolama/Consilcar foi uma das escolhidas pela FIA para estar à partida desta marcante prova do calendário mundial. A dupla da Prolama vai assim dar continuidade à sua participação naquela que é a competição considerada como o campeonato do mundo de ralis de carros 100% elétricos, mas ainda não sabem qual vai ser o veículo que vão tripular na China.

Os participantes europeus presentes vão conduzir veículos fornecidos pela organização e este e um dos desafios propostos, para além de um rali com cerca de 1.500 km em que cerca de 1.050 serão cronometrados em regularidade.

Honrados pelo convite a dupla portuguesa vai competir com os melhores especialistas do mundo da disciplina, e vão enfrentar condições muito diferentes daquelas a que estão habituados, conforme Carlos Silva referiu: “…é realmente uma honra integrar o leque de pilotos convidados para este Eco Rallye da China, e um enorme privilégio poder vivenciar esta experiência, que é fruto do trabalho que temos feito este ano além fronteiras, e o reconhecimento da grande aposta da Equipa Prolama e seus Patrocinadores na internacionalização do Team.

Sabemos que vai ser um rali muito desafiante para nós, mas estamos completamente focados em fazer um bom rali e, ao mesmo tempo, conhecer outras formas de competir e outras culturas…” concluiu.

Por sua vez, Sancho Ramalho enfrenta o desconhecido com otimismo e acredita num bom resultado final: “ …depois das aventuras internacionais em território europeu que temos realizado, vamos agora à China participar em mais uma prova do Bridgestone Fia Eco Rally Cup. Um desafio totalmente novo, e uma aventura num país e sociedade diferentes, com uma realidade também muito diferente.

Um enorme desconhecido, até no veículo que vamos utilizar, pois irá ser fornecido pela organização. Vamos ficar dependentes de vários fatores para obter um bom resultado, mas como sempre, vamos dar o nosso melhor de forma a superar os desafios e honrar os nossos Patrocinadores por terra do sol nascente. Sempre que possível, iremos dar notícias” concluiu Sancho Ramalho.

O Fia Eco Rally da China, tem início dia 23/09 com as verificações administrativas e técnicas e o “briefing”, seguindo-se dia 24/09 a cerimónia de partida e a 1ª Etapa. Dias 25/26/27/09 disputam-se as 2ª, 3ª e 4ª etapas respetivamente, ficando para dia 28/09 para a cerimónia de entrega de prémios.