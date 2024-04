FIA defende Honra: Processos para os difamadores

Diversos clubes membros e federações da FIA estão a exigir uma ação legal, na sequência das recentes acusações contra Mohammed ben Sulayem, presidente da Instituição.

Um informante, que é alegadamente um ex-funcionário da FIA e que agora trabalha com a FOM, Formula One Management, denunciou o presidente da FIA ao Comité de Ética da entidade, alegando que este tentou interferir no resultado do Grande Prémio da Arábia Saudita do ano passado e posteriormente tentou prejudicar a certificação da pista de Las Vegas. Uma investigação subsequente absolveu o presidente da FIA de ambas as acusações.

Mas agora, clubes membros da FIA e federações desportivas da América pedem uma ação legal, de modo a ir à procura de quem dizem pretender denegrir a FIA. Em um comunicado publicado no site da federação internacional, lê-se:

O Comité de Ética da FIA, composto por membros externos e independentes, emitiu unanimemente um relatório, no qual declaram que o Sr. Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, é absolvido das acusações infundadas de interferir nos eventos de Fórmula 1 realizados na Arábia Saudita e em Las Vegas, em 2023.

A resolução do Comité de Ética ratifica que o presidente da FIA, Sr. Mohammed Ben Sulayem, agiu de maneira honrosa, transparente e independente.

As acusações de improbidade e práticas antiéticas propagadas por alguns membros da imprensa impressa e digital tinham como único objetivo causar danos à FIA e sua liderança, particularmente ao presidente.

A escolha do presidente da FIA está consagrada nos Estatutos da FIA, e é de exclusiva competência de seus membros votantes e não é afetada por aqueles de fora da organização que tentam, por interesse próprio, intervir.

Recomendaremos que a FIA inicie ações legais contra aqueles que, sem causa, difamam a FIA e sua liderança.

Endossamos e ratificamos nosso voto de confiança no apoio ao Sr. Mohammed Ben Sulayem, pela sua liderança da FIA e seu progresso no cumprimento de seu compromisso de transformar a FIA de maneira ética e transparente para melhor servir seus membros.