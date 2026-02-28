FIA: Conflitos no Médio Oriente obrigam a vigilância reforçada

Com o aumento da tensão no Médio Oriente, a FIA reforçou a vigilância dos Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita. A FIA e a Formula One Management (FOM) estão a acompanhar de perto a evolução do conflito, embora, para já, as duas provas continuem previstas conforme o calendário.

O Grande Prémio do Bahrein, quarta ronda do campeonato, está agendado para 12 de abril, com a chegada das equipas prevista para os dias 7 e 8. Faltando ainda mais de cinco semanas para o evento, as autoridades desportivas mantêm a prova no calendário, mas sob monitorização constante. Segundo a PlanetF1, a F1 confirmou que está “a monitorizar de perto a situação e a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades competentes”.

Entretanto, um teste de pneus da Pirelli, que envolveria McLaren e Mercedes no Bahrein, foi cancelado. Elementos das equipas que já se encontravam no local procuram regressar ao Reino Unido ou seguir diretamente para a Austrália, onde arranca a temporada. Fontes indicam que vários membros do paddock tentam evitar escalas na região do Golfo — como Doha, Dubai ou Abu Dhabi — optando por rotas alternativas para Melbourne.

Mas não é só a F1 que pode ser afetada. O WEC tem o Prólogo (22 de março) e a primeira prova do ano agendada para 28 março, no Qatar (onde foram também sentidas explosões). O arrastar da tensão poderá obrigar o campeonato a ponderar uma alternativa.