FIA confirma regresso do Extreme H World Cup em 2026
Competição de todo-o-terreno com carros a hidrogénio disputa-se na Arábia Saudita entre 29 e 31 de outubro
A FIA confirmou o regresso do Extreme H World Cup, que se realizará em Qiddiya City, na Arábia Saudita, entre 29 e 31 de outubro de 2026, naquela que será a segunda edição da primeira Taça do Mundo da federação dedicada a veículos de competição movidos a hidrogénio. A prova manterá o formato com duplas mistas obrigatórias e carros Pioneer 25, apostando numa combinação de inovação tecnológica, igualdade competitiva e corridas curtas de alta intensidade.
Depois da estreia em 2025, o campeonato voltará a colocar em pista viaturas equipadas com tecnologia de célula de combustível de hidrogénio, num ambiente de todo-o-terreno desenhado para testar desempenho, fiabilidade e soluções energéticas alternativas em condições extremas. O programa competitivo incluirá time trials, duelos head-to-head e finais roda com roda.
Hidrogénio e inclusão no centro do projeto
No centro da competição estará o Pioneer 25, modelo concebido para demonstrar o potencial do hidrogénio no desporto automóvel e, segundo a FIA, impulsionar o debate sobre o desenvolvimento de infraestruturas e mobilidade de baixo carbono.
O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, considerou que o regresso da prova representa “mais um passo importante no desenvolvimento do desporto automóvel movido a hidrogénio”. O dirigente sublinhou que a competição oferece “uma plataforma relevante para testar a tecnologia de célula de combustível em ambiente exigente e de alto desempenho”.
Campeões de 2025 tentam defender título
A edição de 2026 deverá voltar a ter em destaque Kevin Hansen e Molly Taylor, vencedores inaugurais ao serviço da Jameel Motorsport, que procurarão defender o título frente a um pelotão internacional. A FIA sustenta ainda que o formato desportivo, com um piloto e uma piloto por equipa a competir pelos mesmos resultados, reforça o compromisso da federação com uma maior inclusão no desporto automóvel.
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