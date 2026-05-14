FIA confirma regresso do Extreme H World Cup em 2026

Competição de todo-o-terreno com carros a hidrogénio disputa-se na Arábia Saudita entre 29 e 31 de outubro

A FIA confirmou o regresso do Extreme H World Cup, que se realizará em Qiddiya City, na Arábia Saudita, entre 29 e 31 de outubro de 2026, naquela que será a segunda edição da primeira Taça do Mundo da federação dedicada a veículos de competição movidos a hidrogénio. A prova manterá o formato com duplas mistas obrigatórias e carros Pioneer 25, apostando numa combinação de inovação tecnológica, igualdade competitiva e corridas curtas de alta intensidade.

Depois da estreia em 2025, o campeonato voltará a colocar em pista viaturas equipadas com tecnologia de célula de combustível de hidrogénio, num ambiente de todo-o-terreno desenhado para testar desempenho, fiabilidade e soluções energéticas alternativas em condições extremas. O programa competitivo incluirá time trials, duelos head-to-head e finais roda com roda.

Hidrogénio e inclusão no centro do projeto

No centro da competição estará o Pioneer 25, modelo concebido para demonstrar o potencial do hidrogénio no desporto automóvel e, segundo a FIA, impulsionar o debate sobre o desenvolvimento de infraestruturas e mobilidade de baixo carbono.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, considerou que o regresso da prova representa “mais um passo importante no desenvolvimento do desporto automóvel movido a hidrogénio”. O dirigente sublinhou que a competição oferece “uma plataforma relevante para testar a tecnologia de célula de combustível em ambiente exigente e de alto desempenho”.

Campeões de 2025 tentam defender título

A edição de 2026 deverá voltar a ter em destaque Kevin Hansen e Molly Taylor, vencedores inaugurais ao serviço da Jameel Motorsport, que procurarão defender o título frente a um pelotão internacional. A FIA sustenta ainda que o formato desportivo, com um piloto e uma piloto por equipa a competir pelos mesmos resultados, reforça o compromisso da federação com uma maior inclusão no desporto automóvel.