FIA aposta em competição global: Cross Car barato apresentado em Bolonha | AutoSport

O desporto motorizado nunca foi barato, mas o que sucede hoje em dia é que… é caro demais. Os ‘motores’ são entusiasmantes, muitos adoravam experimentá-lo, mas quando olham para os custos, pode ser muito fácil desistir antes mesmo de ‘arrancar’.

Nesse contexto, a FIA pretende começar a mudar isso, e como parte do seu compromisso de duplicar a participação no desporto automóvel a nível mundial, foi apresentado um protótipo de um novo veículo Cross Car, barato, revelado hoje no Fórum ASN em Bolonha. Foi concebido para levar o desporto motorizado às massas em todas as regiões do mundo.

O projeto ‘Affordable Cross Car’ foi concebido para liderar a missão da FIA de duplicação da participação desportiva motorizada a nível mundial. Este projeto será conduzido por uma entidade independente recentemente criada, denominada The Global Motorsport Development Company (GMDC). O objetivo desta entidade é fornecer serviços às federações e permitir-lhes desenvolver atividades e disciplinas de desporto motorizado no âmbito de projetos específicos.

O novo veículo Cross Car visa reduzir significativamente o custo de entrada, fornecendo um conjunto completo de desenhos técnicos normalizados para utilização pelas federações na construção de carros de baixo custo e de fácil manutenção para a entrada e competição de base. A capacidade de construir carros nos mercados locais erradicará o custo excessivo da importação de carros do estrangeiro. Isto não tem tanto a ver, especificamente, com a Europa, mas sim pelo mundo todo.

Os desenhos abrangem todos os aspetos da construção de veículos, incluindo esquemas para um chassis completo, suspensão, cubos de roda, depósito de combustível, bem como uma lista de componentes que inclui um ‘pacote’ de segurança. É crucial que o projeto também forneça desenhos para a conceção de ferramentas para a construção dos automóveis.

Os motores destinam-se a ser definidos e fornecidos localmente pelas federações.

Segundo Robert Reid, Vice-Presidente Adjunto da FIA para o Desporto: “A fim de alcançar o objetivo de duplicar a participação no desporto automóvel, há uma clara necessidade de nos concentrarmos em soluções de desporto automóvel acessíveis e a preços acessíveis, e o projeto Affordable Cross Car gerido pelo GMDC é precisamente isso”.

Lançada pela primeira vez em 2018, a categoria Cross Car apresenta atualmente as categorias Sénior e Júnior que irão agora formar os dois primeiros níveis de uma nova pirâmide de competição dentro da disciplina. O projeto Affordable Cross Car cria duas novas classes abaixo dos níveis superiores.

No nível 1, o nível de entrada para jovens pilotos, o projeto tem um preço-alvo de apenas 5.000 dólares para carros de 12 cv destinados aos 6-11 anos de idade.

No segundo nível intermédio, que se destina a incentivos de condução e competições para principiantes, a potência é aumentada para 40 cv com o custo projetado na região de 10.000 dólares. Finalmente, nos níveis Júnior e Sénior existentes, onde a potência sobe para 75 cv e 130 cv, respetivamente, o custo aproximado situa-se entre 20-27.000 dólares. Estes níveis são muito orientados para a competição, com os pilotos a competirem em séries como o Europeu de Cross Car.

A GMDC a empresa lança em breve dois “Pedidos de Propostas” para selecionar empresas a produzir os desenhos técnicos para os Cross Car de Nível 1 e Nível 2, com distribuição de desenhos e diretrizes de montagem, tendo como alvo o mês de junho de 2023.