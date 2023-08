FIA adia ronda da Alemanha do World RX por razões de segurança | AutoSport

Depois do incêndio em Lydden Hill, durante a prova britânica do Campeonato do Mundo de Rallycross (World RX), que fez arder completamente os dois Lancia Delta Evo-e RX e um camião da equipa Special ONE Racing, resultando no abandono desta estrutura da competição para o resto da temporada e ao cancelamento da ronda para os RX1e, a FIA decidiu adiar a realização da prova seguinte do calendário para esta categoria, na Alemanha, por razões de segurança.

Segundo o comunicado do World RX, a “investigação sobre a causa do incêndio ocorrido durante o World RX do Reino Unido em Lydden Hill, a 21 de julho, está em curso” e para que esta possa “prosseguir sem demora” a “FIA decidiu adiar a ronda de RX1e em Estering, na Alemanha, inicialmente prevista para 19 e 20 de agosto”. O promotor do mundial revela que o adiamento acontece apesar de já ter “sido recolhida e analisada uma quantidade significativa de dados e informações” sobre o incidente passado e que o “World RX da Alemanha continuará a realizar as rondas finais da RX2e, Euro RX1 e Euro RX3, onde serão decididos os três títulos”.

“A publicação deste comunicado surge na sequência de uma discussão que terminou ao fim da tarde de sexta-feira”, explica ainda o promotor do World RX.

