FIA Action of the Year: O ano passado ganhou um vídeo de Portugal, e em 2021? Vote… | AutoSport

Lembra-se do vídeo de Kimi Räikkönen do ano passado, 2020, quando o finlandês ultrapassou vários pilotos na primeira volta do Grande Prémio de Portugal? Essas imagens venceram o prémio “Ação do Ano” da FIA, e esse galardão está agora novamente aberto a votação. Este ano, são oito ‘clips’ que vão a concurso, e entre eles o salto de Adrien Fourmaux no Rali da Finlândia, Fórmula E no Mónaco, um photo-finish no karting, uma luta de Ehrlacher com Guerrieri no WTCR em Pau, a batalha entre Lewis Hamilton e Fernando Alonso no GP da Hungria de F1, outro clip do WRX com uma enorme derrapagem de Johan Kristoffersson, imagens do WEC e um ‘momento’ de Andreas Mikkelsen no ERC. Para votar, veja nos comentários do vídeo e siga o link.