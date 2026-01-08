FIA acelera inovação do hidrogénio no desporto motorizado

A FIA está a impulsionar o hidrogénio líquido no desporto motorizado, transformando a competição num laboratório de alta velocidade que pode moldar também o futuro dos carros do dia-a-dia, sustentáveis para todos.

A FIA publicou em junho os primeiros regulamentos técnicos e de segurança para o uso de hidrogénio líquido (LH₂) no desporto motorizado, marcando um momento decisivo num dos projetos mais inovadores da Federação. A iniciativa reuniu peritos de tecnologia aeroespacial, automóvel, eletrónica e ciência dos materiais para impulsionar a próxima geração de energia limpa.

Nicolas Aubourg, responsável de I&D da FIA, detalha os desafios e oportunidades destas regras, sublinhando a importância do “laboratório do desporto motorizado”.

Tradição de inovação no desporto automóvel

Desde a introdução dos travões de disco nos anos 1950 até às unidades híbridas mais eficientes da Fórmula 1 em 2014, o desporto motorizado tem sido um foco de avanço tecnológico, onde a busca pela vantagem competitiva impulsiona a inovação.

A vontade de vencer é um forte motor, mas ganha nova força quando aliada à exigência social por mudança e à chegada de tecnologias prontas para exploração. Em junho, isso concretizou-se em Macau, com a ratificação pelo Conselho Mundial de Desporto Motorizado das primeiras regras para veículos movidos a LH₂.

Benefícios ambientais e interesse industrial

Estas regras protegem pilotos e equipas, estabelecendo padrões claros para o uso seguro e de alta performance do LH₂, funcionando também como plataforma para acelerar a inovação em torno deste combustível. “A FIA procura sempre ser mais sustentável, descarbonizar o desporto motorizado, e o hidrogénio é possivelmente a expressão máxima disso porque colocas H₂ e oxigénio do ar na tua unidade motriz, e o único subproduto no escape é água, desde que o processo de combustão seja adequadamente controlado e completo”, explica Nicolas Aubourg.

Vários fabricantes mostram grande interesse: Toyota já tem o carro de estrada Mirai, BMW prepara o lançamento de um modelo, Hyundai possui versões a hidrogénio, Alpine exibiu demonstradores e até a Ferrari vê potencial para uso com motores de combustão interna, não só com pilhas de combustível.

Transição para hidrogénio líquido e parcerias estratégicas

Iniciado em 2021 com hidrogénio gasoso comprimido, comum em veículos de estrada, o projeto mudou para LH₂ no inverno de 2023, devido à maior densidade energética e menor peso de armazenamento, ideais para corridas. “Se queres conceber, digamos, um hipercarro, que era o nosso primeiro objetivo devido ao forte interesse do ACO, precisas de depósitos grandes e pesados, e isso complica o design de um carro de corridas.

Além disso, o tempo de reabastecimento é longo – é muito difícil fazê-lo abaixo de dois ou três minutos”, refere Aubourg. A FIA recorreu a peritos de diversas áreas, incluindo a indústria espacial europeia como a Arianespace e o grupo Ariane, empresas industriais como Air Products e FORVIA, criando um ecossistema rico. “Para eles, o desporto motorizado é um ambiente libertador. Nesta fase, não nos preocupamos com fiabilidade ou conforto. É só performance e protótipos.”

Desafios técnicos: armazenamento e refrigeração

Entre os “tijolos” técnicos estão o armazenamento seguro, controlo de temperatura, minimização de peso e procedimentos de reabastecimento, com foco em design de depósitos e redução de calor. “O ponto de trabalho do LH₂ no desporto motorizado é muito específico: é extremamente frio e o problema é mantê-lo líquido, isolado de qualquer calor – e um carro de corridas gera muito disso”, explica Aubourg. O “boil-off” deve ser controlado para evitar fugas ou fogos, usando jaquetas de vácuo eficientes. Testes físicos, iniciados em outubro, incluem sistemas com 20 kg de LH₂ – o limite regulado – simulando cortes de tubos ou derrames totais.

Redução de peso e abastecimento rápido

A redução de peso é prioritária: em vez de 100-120 litros de combustível fóssil, o LH₂ exige cerca de 300 litros, mas soluções híbridas e depósitos compósitos aliviam a carga. Bombas atuais pesam 30 kg contra 500 g das de combustíveis fósseis, mas protótipos estão em desenvolvimento. O reabastecimento visa 40 segundos (1 kg/segundo), contra 10 minutos em estações para camiões. “Trabalhamos com a TotalEnergies, responsável pelo LH₂ em corridas de endurance”, nota Aubourg.

Laboratório para o futuro sustentável

“Já não via há muito tempo o desporto motorizado como tal laboratório. E este trabalho é cada vez mais importante. As pessoas, especialmente os jovens, estão extremamente preocupadas com a sustentabilidade no desporto motorizado e além. Temos de antecipar. Se quisermos correr amanhã, temos de o fazer. É o nosso dever – mas um dever feliz”, disse Nicolas Aubourg.