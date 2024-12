FIA acelera descarbonização com combustível 100% certificado

Uma nova era de combustível sustentável: a FIA dá um passo importante para fornecer combustível certificado 100% sustentável para todos

À medida que a prevalência de motores de combustão interna (ICE) continua a aumentar na frota global de veículos, a FIA identificou o desenvolvimento de combustíveis totalmente sustentáveis como uma área crítica de foco para descarbonizar o sector dos transportes.

Com os esforços de investigação e desenvolvimento nesta área a constituírem um foco fundamental durante vários anos, foi alcançado um marco em dezembro de 2020, quando os primeiros lotes de combustível 100% sustentável, derivado de bio-resíduos, foram entregues aos fabricantes de unidades motrizes para teste e validação.

A FIA continua empenhada em promover práticas sustentáveis em todos os sectores do desporto motorizado e automóvel – os combustíveis totalmente sustentáveis já foram obrigatórios em várias competições da FIA, incluindo o Campeonato Europeu de Camiões da FIA em 2021 e os Campeonatos Mundiais de Ralis e de Resistência da FIA em 2022.

O próximo passo no desenvolvimento deste projeto é o fornecimento de combustíveis 100% sustentáveis certificados pela FIA, que serão introduzidos na F1 em 2026 e passarão a ser utilizados em todas as disciplinas de corrida no futuro. Esta iniciativa sublinha a liderança da FIA na promoção de corridas ambientalmente responsáveis e no estabelecimento de uma nova referência para o sector.

Para a temporada de Fórmula 1 de 2026, a FIA impôs a utilização de 100% de combustível sustentável derivado de “Componentes Sustentáveis Avançados” (ASC), assegurando que são obtidos a partir de biomassa não alimentar, de matérias-primas renováveis de origem não biológica ou de resíduos urbanos, e que cumprem os rigorosos limites de emissões de gases com efeito de estufa.

Estes regulamentos foram concebidos para serem compatíveis com os requisitos da frota existente de mais de mil milhões de motores de combustão interna (ICE) em todo o mundo, demonstrando o potencial para uma adoção mais ampla para além do desporto automóvel e dos condutores comuns.

Para garantir a conformidade com estas normas rigorosas, a FIA colaborou com a Zemo Partnership, um fornecedor independente de serviços de garantia, para desenvolver o Sistema de Garantia de Combustível de Corrida Sustentável (SRFAS). Este esquema emprega um processo robusto de verificação por terceiros para garantir que todos os combustíveis de corrida da Fórmula 1 cumprem os critérios da FIA para a composição do combustível misturado e a sustentabilidade dos seus componentes sustentáveis avançados (ASCs).

O SRFAS utiliza um processo de verificação rigoroso que se centra em três aspetos fundamentais:

Cadeia de custódia: Rastrear a origem e o movimento de cada ASC ao longo da cadeia de abastecimento para garantir a conformidade com os critérios rigorosos da FIA para a sustentabilidade da matéria-prima e a divulgação das emissões de gases com efeito de estufa.

Composição do combustível: Analisar o combustível de corrida misturado para verificar a composição exacta e a rastreabilidade dos ASCs.

Desempenho das emissões: Medição e verificação do desempenho das emissões de gases com efeito de estufa da mistura final de combustível de competição para garantir que cumpre os objectivos de sustentabilidade da FIA.

O Programa de Certificação de Combustível Sustentável da FIA tem implicações que vão muito além da pista de corrida. Ao ser pioneira em tecnologias de combustível sustentável no desporto motorizado, a FIA pretende catalisar o desenvolvimento e a adoção destes combustíveis para os veículos do dia a dia. Através de futuras parcerias com fornecedores globais de combustíveis, o objetivo a longo prazo é tornar estes combustíveis acessíveis ao mercado dos veículos de transporte, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa no sector dos transportes.

O Presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem, afirmou: “A inovação e o progresso andam de mãos dadas e a FIA está na vanguarda à medida que avançamos em direção a um futuro sustentável. Os combustíveis alternativos são o próximo passo, e hoje estamos a dar vida a uma parte significativa da nossa visão de sustentabilidade com a disponibilidade de combustível sustentável certificado pela FIA, sustentado por um procedimento extremamente robusto em que todos podemos confiar. Estas inovações em pista continuam a ajudar a desenvolver as mudanças na estrada que têm impacto na vida quotidiana de cada um de nós”.