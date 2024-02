FIA: Abusos online colocam o desporto em risco de perder estrelas | AutoSport

A FIA anunciou os resultados da campanha “Unidos contra o abuso online” ao divulgar os resultados do primeiro barómetro de sempre a nível do sector- O inquérito tem em conta as perspetivas das federações desportivas mundiais, incluindo a FIFA, a World Athletics, a UCI, a ITF, a World Netball, a FIM e a FIA. 75% dos inquiridos referiram que os concorrentes enfrentam regularmente ameaças de danos contra si próprios ou contra as suas famílias. 66% das federações acreditam que as plataformas dos meios de comunicação social devem fazer mais para combater os abusos online, com 90% a manifestar o receio de que a questão leve as estrelas a abandonar o desporto.

FIA unida contra o abuso online

As federações desportivas internacionais e as ONGs juntaram-se no primeiro inquérito barómetro de sempre a toda a indústria para manifestar sérias preocupações sobre o efeito nocivo que o abuso online está a ter no desporto e nos seus concorrentes.

Entre as principais conclusões do inquérito, realizado pela campanha United Against Online abuse (Unidos contra os abusos online), destaca-se a preocupação das 22 federações desportivas e ONG que participaram com o facto de os abusos estarem a afastar as estrelas do desporto da competição.

Organizações como a FIFA, a UCI, a ITF, a World Athletics, a World Netball e a FIA contribuíram para a nova investigação que analisa a extensão e o impacto dos abusos online.

As suas respostas dão uma imagem clara de um ambiente desafiante e agressivo nas redes sociais. Três quartos das federações afirmaram que as estrelas do desporto enfrentam regularmente ameaças de danos contra si próprias ou contra as suas famílias, com 90% a afirmarem que é provável que isso as leve a abandonar o desporto.

Os inquiridos também apresentaram as suas soluções, com 95% a afirmarem que as plataformas de redes sociais têm um papel fundamental a desempenhar na resolução do problema, quer voluntariamente quer por obrigação.

As estatísticas surgem na sequência de uma série de casos de abuso online de grande visibilidade, incluindo os que envolveram o antigo médio inglês Eni Aluko, a número 8 do ténis mundial Daria Kasatkina, a avançada do Chelsea Lauren James e o árbitro do Campeonato do Mundo de Rugby Wayne Barnes, recentemente reformado. De facto, um dos principais fatores que desencadearam o lançamento da UAOA pela FIA foi o abuso sofrido por uma Comissária Desportiva espanhola da FIA aquando do Grande Prémio do México em 2022.

Mohammed Ben Sulayem, sócio fundador da UAOA e presidente da FIA, afirmou: “O abuso online é um problema persistente no mundo do desporto. Várias federações internacionais expressaram suas preocupações por meio de nossa pesquisa de barômetro e em discussões regulares que mantivemos desde o lançamento da campanha em 2022. Os resultados do inquérito realçam a importância de unir esforços contra o abuso em todos os ecossistemas desportivos e não só.

Como parte da campanha da UAOA, o objetivo da nossa coligação é livrar o nosso desporto do flagelo do abuso online. Juntos, procuramos promover mudanças comportamentais e regulamentares para criar um ambiente mais seguro e harmonioso, livre de abusos, discursos de ódio e assédio. Já contamos com o apoio de uma série de organismos desportivos e governos e estamos em conversações com outras partes interessadas para aumentar a nossa base de apoio”.

A campanha Unidos contra o abuso online está a liderar estes esforços. Reunindo federações internacionais, governos (da Albânia, Bélgica, França, Grécia, Malásia, Eslovénia e Espanha) e ONG (incluindo a Peace and Sport), o grupo realizou uma extensa investigação sobre o abuso e o discurso de ódio online, juntamente com o seu parceiro de investigação Dublin City University (DCU). Recentemente, a coligação integrou três académicos da DCU, que continuarão a reforçar esta investigação e a melhorar a compreensão da questão por parte da indústria.

O Professor David Hassan, Investigador Principal do Estudo de Investigação da UAOA, afirmou: “Esta investigação fornece-nos uma base de referência para o nosso trabalho futuro. Agora que estabelecemos a extensão do problema nas federações desportivas, estamos bem posicionados para abordar esta questão e atacar as suas causas profundas, juntamente com outros investigadores, governos e grupos de campanha.

“Nas conversas com federações desportivas como o COI e a FIFA, existe um desejo comum de compreender melhor as causas e os efeitos dos abusos online. Esse é um dos principais objectivos do nosso programa de bolsas de investigação em colaboração com a DCU. Os resultados dessa investigação servirão de base à nossa abordagem estratégica para o futuro”.

Os membros da coligação têm estado unidos no seu desejo de unir forças para livrar o desporto do abuso online. Vários membros reiteraram esse compromisso nas suas respostas ao inquérito do barómetro da UAOA.

Dame Liz Nicholl, DBE, Presidente da World Netball, afirmou: “Na World Netball, a nossa visão é fazer do netball um desporto aberto a todos, o que se estende ao espaço online. Queremos que toda a família do Netball se sinta incluída e respeitada nas redes sociais. Não há espaço para abusos.

“Era importante para o netball fazer parte desta iniciativa da UAOA e estamos ansiosos por ajudar a tornar as redes sociais seguras para todos os que fazem parte do nosso jogo; desde os adeptos aos nossos dirigentes e, claro, aos nossos atletas a todos os níveis.”

Jorge Viegas, Presidente da Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), afirmou: o organismo que rege o motociclismo a nível mundial, afirmou: “A FIM orgulha-se de ser parceira da UAOA e de participar nesta primeira etapa, de modo a podermos avaliar e analisar os resultados para melhor protegermos os nossos pilotos e o desporto motociclista em geral dos abusos online.

Ao cooperar e colaborar com outras federações desportivas, a nossa abordagem unida é uma das melhores formas de limitar este tipo de abuso. Com base nos resultados do inquérito, podemos agora procurar reforçar certas áreas e garantir que concentramos os nossos esforços na próxima parte deste importante processo.”

Boban Totovski, Secretário-Geral da Federação Internacional de Desportos, afirmou: “A Federação Internacional de Desportos Electrónicos baseia-se no respeito, não na raiva. Quer seja um jogador profissional ou um jogador de fim de semana, vamos espalhar vibrações positivas e fazer dos Esports uma comunidade, não um campo de batalha. Aumenta o teu espírito desportivo, não a tua toxicidade. Lembra-te, a verdadeira vitória é o respeito, não a queima de livros. Vamos fazer dos Esports um lugar onde todos se sintam bem-vindos”.

Os membros da coligação reunir-se-ão para discutir os próximos passos numa conferência em Paris, em maio.

Os resultados do inquérito do barómetro podem ser consultados CLIQUE AQUI