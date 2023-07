Festival of Speed em Goodwood: história para ver e ouvir (vídeo) | AutoSport

O Festival of Speed em Goodwood é um evento anual de ‘mostra’ de velocidade e festival de automóveis que acontece em Goodwood House, em West Sussex, Inglaterra. O evento foi fundado em 1993 pelo 11º Duque de Richmond, Charles Henry Gordon-Lennox e é realizado todos os anos em julho.



O Festival of Speed é um evento popular entre os entusiastas de automóveis de todo o mundo. O evento apresenta uma variedade de eventos, incluindo corridas de velocidade ‘contra’ o cronómetro, exposições de automóveis, stands de fabricantes e também atividades para crianças. O evento também atrai uma série de celebridades, incluindo pilotos de Fórmula 1, de ralis, e outros, e até mesmo, atores.

O Festival of Speed é importante para a indústria automóvel pois é sempre uma oportunidade para os fabricantes mostrarem os seus novos modelos e tecnologias, e para os entusiastas de automóveis verem os seus veículos favoritos em ação.

entre os muitos momentos mais altos da história do Festival of Speed em Goodwood, destacam-se em 1993, o primeiro Festival of Speed foi realizado com a presença de pilotos de Fórmula 1 como Ayrton Senna, Nigel Mansell, e Alain Prost. Em 1999, o Festival of Speed celebrou o centenário da primeira corrida de automóveis em Goodwood e em 2005, celebrou o 50º aniversário da Fórmula 1. no ano de 2007, foi ali apresentado o Bugatti Veyron Super Sport, que estabeleceu um novo recorde mundial de velocidade para um automóvel de produção.

Em 2009, o Festival of Speed celebrou o 50º aniversário da Apollo 11.