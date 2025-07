Festival of Speed 2025: Celebração épica dos 75 Anos da F1 em Goodwood

Um fim de semana histórico no Festival of Speed…

Entre 10 e 13 de julho de 2025, Goodwood acolheu mais uma edição inesquecível do Festival of Speed, celebrando os 75 anos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 com mais de 100 monolugares históricos em exibição. Com a presença de sete campeões mundiais de F1 e inúmeros estreantes e estrelas do desporto motorizado, o evento tornou-se a maior homenagem de sempre à disciplina rainha do automobilismo.

Campeões reunidos num momento memorável

No sábado à tarde, o icónico Goodwood House Balcony acolheu um encontro histórico de lendas da Fórmula 1: Alain Prost, Emerson Fittipaldi, Sir Jackie Stewart, Jacques Villeneuve, Mario Andretti, Mika Häkkinen e Nigel Mansell, com a presença especial de Bernie Ecclestone, Karun Chandhok e o Duque de Richmond.

Uma homenagem em seis atos à história da Fórmula 1

O paddock expandido da F1 trouxe à vida todas as eras do desporto com seis zonas temáticas:

The Prologue – Uma retrospetiva do campeonato mundial de construtores da AIACR em 1925

The Pioneers – Os primeiros dez anos da Fórmula 1

The Innovators, com curadoria de Adrian Newey – As grandes inovações técnicas

The Underdogs – Heróis improváveis e surpresas ao longo de 75 anos

The Champions – Carros, equipas e pilotos que alcançaram a glória

The Teams – Presença de nove equipas atuais de F1, incluindo Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren e Haas

Participação ativa de equipas e pilotos da atualidade

Equipas como a Haas trouxeram os seus pilotos Esteban Ocon e Ollie Bearman, com Valtteri Bottas e Liam Lawson também presentes. Os diretores Ayao Komatsu e James Vowles subiram a rampa de Goodwood, enquanto Gene Haas conduziu um dos seus próprios carros pela primeira vez.

Vitórias no Shoot-Out e no Rally Shoot-Out

Romain Dumas venceu o tradicional Shoot-Out ao volante do Ford Supertruck com o tempo de 43,22 segundos. Tom Williams venceu o Rally Shoot-Out com o seu Skoda Fabia RS Rally2.

Gordon Murray Automotive como destaque central

A escultura central homenageou Gordon Murray Automotive, destacando o Brabham BT52 e o GMA T.50, numa celebração dos 60 anos de carreira de Gordon Murray CBE. O escocês Dario Franchitti abriu a rampa na manhã de quinta-feira num T.50.

Lendas das duas e quatro rodas em destaque

O evento prestou tributo a:

Derek Bell, lenda de Le Mans, que conduziu o Porsche 962C de 1988

Carl Fogarty, celebrando 30 anos desde o seu segundo título no WorldSBK

Colin McRae, com destaque para o Subaru Impreza 555 com que venceu o WRC em 1995

Também marcaram presença Damon Hill, Dario Franchitti, Jacky Ickx, Jamie Chadwick, John McGuinness, Travis Pastrana, Lia Block, entre muitos outros.

Estreias mundiais de marcas icónicas

Fabricantes revelaram modelos inéditos, incluindo:

Ferrari F80,

McLaren W1,

Lamborghini Temerario,

Hyundai IONIQ 6 N,

Audi E-Tron GT Quattro,

BMW Vision Driving Experience, entre outros.

FOS Future Lab: Inovação para um mundo melhor

O Future Lab apresentou tecnologias de ponta em quatro grandes áreas:

Novas Revoluções Industriais – Robótica, automação e IA

O Nosso Planeta Azul – Inovação aplicada a missões marítimas

Inteligência Espacial – Avanços em computação espacial

Mobilidade para a Humanidade – Soluções sustentáveis e acessíveis

Destaques: o robot humanoide Ameca, modelo 3D do navio Endurance, e uma área de saúde digital da Randox.

STEM Lab e exposição da Williams Racing

A Atlassian Williams Racing marcou presença com desafios interactivos, modelos de túnel de vento e oportunidades de foto no pódio.

Leilão Bonhams | Cars

Veículos raros e de alto valor foram vendidos, como:

Mercedes-AMG ONE Coupé 2023 – £2.456.600

Bugatti Veyron 16.4 Coupé 2007 – £1.527.000

Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1957 – £866.200

Festival com causa solidária

O evento apoiou a King’s Trust International, fundação criada por Carlos III para combater o desemprego jovem a nível global. Voluntários estiveram no recinto a angariar fundos e a divulgar a missão da organização.

Festival of Speed 2026: datas e bilhetes

A próxima edição decorre de 9 a 12 de julho de 2026. A venda de bilhetes para membros do Goodwood Road Racing Club já começou e será aberta ao público mais tarde.