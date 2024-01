Ferrari aposta na competição a vela | AutoSport

A Ferrari destacou que utilizará “tecnologias de ponta ao longo de todo o ciclo, desde a conceção e engenharia até a realização” do barco. “Além de competir em pistas ao redor do mundo, a Ferrari está agora aventurando-se neste novo projeto para aprimorar o seu conhecimento tecnológico”.

“Estou entusiasmado por iniciar esta nova jornada com a Ferrari. Estamos a trabalhar num projeto inovador com um incrível potencial tecnológico”, afirmou Soldini.

A Scuderia vai juntar-se a Giovanni Soldini, com mais de 30 anos de experiência na competição a vela, a solo e com tripulação, incluindo duas voltas ao mundo. Soldini será o chefe de equipe no projeto da Ferrari.

