Fernando Alonso é mais uma estrela nas 24H de Le Mans Virtual | AutoSport

Fernando Alonso vai “capitanear” a equipa da Alpine nas 24h Le Mans Virtual que se realizam no próximo fim de semana. O piloto espanhol, que venceu as 24h de Le Mans reais em 2018 e 2019, tem agora a oportunidade de poder lutar pela vitória virtual da prova, que é sancionada pelo ACO. Alonso faz equipa com o piloto Rookie do Ano de 2021 na Fórmula 3, Victor Martins, e ainda Sacha Lehmann, Patrik Sipos e Olli Pahkala, piloto da equipa Alpine Esports,

Com dois carro da Alpine em prova, a segunda tripualção é formada por Eneric Andre, Peter Zuba, Antoine Doquin e Romain Boeckler.

Na sua edição inaugural, as 24 Horas de Le Mans Virtual atraíram muitos interessados, com Max Verstappen como cabeça de cartaz da prova.

A corrida pode ser vista ao vivo nos canais YouTube, Facebook e Twitch da Traxion a partir das 13 horas de Portugal Continental no sábado, 15 de janeiro. A qualificação é no dia anterior.