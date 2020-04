Félix da Costa e Tiago Monteiro: Apoie a luta contra o COVID-19 (vídeo)

Perante a situação difícil que se vive, em virtude da pandemia COVID 19, António Félix da Costa e Tiago Monteiro apresentam na próxima 5ª feira (dia 2 de abril) a Friends Fundrace by AFC13 & TM18. Uma corrida virtual de simuladores, que conta com alguns dos mais sonantes nomes do automobilismo Nacional e Internacional, que tem como objetivo bem claro angariar fundos para o movimento SOS.COVID.19.PORTUGAL, para compra de material hospitalar, através de doações dos fãs e de todo o público que se pode envolver nesta iniciativa através do link AQUI

www.gofundme.com/friendsfundraceafc13tm18