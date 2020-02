Félix da Costa e Lewis Hamilton, os melhores da década

Por Fábio Mendes e José Luís Abreu

António Félix da Costa (Nacional) e Lewis Hamilton (Internacional) foram considerados pelos leitores do Autosport como os pilotos da década, numa votação que não deixou margem para dúvidas. Os seis títulos mundiais do piloto da Mercedes, e a carreira vitoriosa que quase levou à F1 o português, foram decisivas…

Os leitores decidiram, está decidido. O AutoSport escolheu a ‘short list’ de candidatos ao Top 10 da Década, Nacional e Internacional e os nossos leitores deitaram cá para fora a sua perceção e entendimento sobre o assunto, elegendo os que consideram ter sido os pilotos portugueses e estrangeiros a destacar-se mais na última década.



Fazemos aqui um parêntesis para referir que só divulgamos os três pilotos do pódio, isto por uma razão simples. O facto de estarem no top 10 é motivo de orgulho para todos, pois significa que fizeram o suficiente para que um conjunto de jornalistas os considerasse para este Top 10 da década. Ordená-los espelharia na perfeição o que foi ditado pelos leitores, mas como é lógico, há o primeiro, e todos os outros dessa lista, e esta é uma votação pela positiva. Queremos que os menos votados sintam orgulho de estar presentes na lista e não menos felizes pela sua posição final.



Voltando aos resultados, e começando pelos estrangeiros, era difícil encontrar argumentos que não resultassem na eleição de Lewis Hamilton como o piloto da década. Cinco títulos mundiais de Fórmula 1 entre 2014 e 2019, a juntar ao que já trazia, e que ganhou em 2008, eram argumentos fortes demais para contrariar. Neste momento, o piloto inglês já está num patamar muito alto, e muitos colocam-nos como um dos melhores de sempre na F1. E esta votação espelha isso mesmo, tal a margem.



São curiosos os dois restantes lugares do pódio. Sebastien Loeb foi segundo na frente de Sébastien Ogier. O francês mais velho ganhou seis dos seus nove títulos antes de 2010, mas ainda venceu mais três esta década deixando uma marca muito forte no coração dos adeptos lusos, que é refletida nesta votação.

Loeb bateu Sebastien Ogier, que por sua vez deu sequência ao domínio francês nos ralis, e alcançou seis títulos mundiais, quatro com a VW, mais dois com a M-Sport/Ford. E esta não foi sequer uma votação equilibrada, pois se Loeb e Ogier não ficaram muito separados em termos percentuais, a distância para o quarto foi de 20%. Portanto, muito significativo.

Félix da Costa venceu

Em termos nacionais, o mais votado foi António Félix da Costa, que bateu Filipe Albuquerque, segundo, e Tiago Monteiro, terceiro. A margem do vencedor foi razoável, para não deixar dúvidas, mas já a restante luta pelo pódio foi bem equilibrada. Também neste caso, a margem percentual para o quarto classificado, ultrapassou a barreira dos 10%, pelo que também foi significativa.

O facto de António Félix da Costa ter estado muito perto da F1 pode ter pesado, e apesar de não ter deslumbrado no DTM, onde esteve muito tempo, nos últimos anos tem dado muito boa conta de si na Fórmula E e Mundial de Endurance.

Filipe Albuquerque tornou-se na última década em um dos melhores pilotos do mundo do Endurance. Duas vitórias nas 24h de Daytona provam-no.

Já Tiago Monteiro tem uma carreira que vai muito para lá do que fez na F1. Provavelmente, não foi Campeão do WTCC devido ao acidente que sofreu em testes e os adeptos reconheceram isso, e muito mais.

