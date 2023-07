Faleceu Vasco Corrêa Mendes | AutoSport

Faleceu Vasco Corrêa Mendes, pai de Pedro Correa Mendes, dono do AutoSport. Deixou-nos um grande apreciador de carros e de tudo o que com eles se relacionava, um verdadeiro apaixonado, e um excelente conversador sobre a temática.

Nasceu em 1935 e iniciou-se no automobilismo em 1957, num Rali das Províncias, organizado pelo ACP, prova em que foi considerado piloto – revelação ao conseguir um brilhante 9º lugar. Fez vários Ralis em Portugal na década de 60 e em Angola nos anos 80.

Foi também “kartista” exímio, disciplina na qual se iniciou em 1961 e em que conquistou inúmeras vitórias.

Grande entusiasta do Todo-o-terreno tomou parte em várias provas e expedições, entre as quais um raid solitário de Luanda a Lisboa em 1985 e a expedição Nissan Terrano na América do Sul no ano de 1994.

Como dirigente desportivo ligado ao Clube 100 à Hora, integrou a equipa técnica que montou na estrada a 15ª Volta a Portugal, a qual viria a ser a precursora dos Ralis atuais, já que foi a primeira vez que se disputaram em Portugal troços fechados em estradas florestais.

Em 1965 foi convidado a integrar a Comissão Desportiva Nacional do Automóvel Club de Portugal, onde se manteve até 1974 e na qual desempenhou intensa atividade na divulgação e implantação do Karting. Foi Presidente da Comissão Desportiva do Clube 100 à Hora. Um verdadeiro impulsionador e dinamizador do desporto automóvel em Portugal.

À família e aos amigos, o Autosport endereça as suas mais sentidas condolências.