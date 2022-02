Faleceu Rui Paquete | AutoSport

Morreu Rui Paquete, dirigente do Club Sports da Madeira e da FPAK. À família e aos amigos o AutoSport endereça as suas mais sentidas condolências. Eis o comunicado do clube: “O Club Sports da Madeira e a Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira lamentam o falecimento de Rui Paquete, de seu nome Rui Manuel Vieira Carvalho, ao longo de muitos anos dirigente desta coletividade e da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting bem como diretor do rali levado à estrada por este clube desde 1959. À família enlutada e aos seus amigos, o Club Sports da Madeira e a Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira endereça sentidas condolências”.