FALECEU RUI FERREIRA | AutoSport

Faleceu, vítima de doença prolongada, Rui Ferreira, figura incontornável do desporto motorizado açoriano. Natural de São Miguel, praticou várias modalidades motorizadas mas foi nos ralis, em que se iniciou bastante jovem, que viria a se notabilizar. Esteve ao volante de várias viaturas, nas quais sempre mostrou, de forma exuberante, a sua velocidade mas foi apenas em 1987 que conquistou aquele que viria a ser o seu único título regional da modalidade. No começo do século XXI passou a desempenhar funções de jornalista em vários órgãos de comunicação social e na RTP Açores, sempre versando o desporto da sua paixão. Foi durante muitos anos o responsável pela comunicação social do GD Comercial e do Sata Rali Açores. À família enlutada e aos amigos, o Autosport apresenta as suas condolências. João F. Faria