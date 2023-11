Faleceu Álvaro Parente (pai) | AutoSport

Faleceu Álvaro Parente, pai, antigo piloto de velocidade e um forte impulsionador do automobilismo em Portugal. Também ele era filho de um piloto, Adérito Gomes Parente, dono da famosa Fábrica dos Produtos Estrela, no Porto, que por gostar de carros, fez corridas, no que foi seguido por Álvaro Parente (pai) um bom piloto de velocidade em Portugal, e depois pelo filho, Álvaro Parente, que ainda hoje corre e que quase chegou à F1 em 2009/2010. Ao Álvaro Parente, filho e a toda a família e amigos o Autosport apresenta as suas mais sentidas condolências.

