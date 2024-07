Extreme H testou ‘Challenger’ de hidrogénio pela primeira vez

Sempre a desbravar novos horizontes, o ‘Challenger’ de Hidrogénio da Extreme H já esteve em ação na escócia, naquela que foi a sua jornada pioneira na Era do Hidrogénio

É um marco histórico para o futuro da mobilidade, a Extreme H deu o pontapé inicial na sua jornada inovadora com o teste público do seu novo ‘Challenger’ de hidrogénio, o Pioneer 25. Esse evento marca um passo monumental na transição para energias limpas no desporto motorizado, demonstrando o potencial do hidrogénio como uma fonte de energia sustentável e poderosa.

Um carro de corrida revolucionário

O Pioneer 25, adornado com a pintura especial da Red Bull, é mais do que apenas um carro de corrida: é claramente um símbolo da ambição da Extreme H em redefinir o panorama do desporto motorizado. Equipado com uma pilha de combustível de hidrogénio da Symbio e um conjunto de baterias fornecido pela Fortescue ZERO, o Pioneer 25 eleva a experiência de condução do Extreme E, combinando desempenho com sustentabilidade ambiental.

Desvendando o futuro do desporto motorizado

A Extreme H não se limita apenas à pista. A série representa um ecossistema completo de inovações, desde a infraestrutura de reabastecimento de hidrogénio até os mais rigorosos padrões de segurança. Esse compromisso holístico com a sustentabilidade abre um novo capítulo para o desporto motorizado, inspirando gerações a poderem abraçar um futuro mais verde e limpo.

Um teste de resistência e inovação

O Pioneer 25 passou por um programa de testes rigoroso, equivalente a três temporadas de corridas, antes da sua estreia oficial. Essa dedicação garante que o carro esteja pronto para enfrentar os desafios mais árduos do terreno acidentado, demonstrando a fiabilidade e a robustez da tecnologia de hidrogénio.

Um legado de pioneirismo

Com o Pioneer 25, a Extreme H estabelece um novo padrão para o desporto motorizado, inspirando outras séries e fabricantes a adotarem soluções inovadoras e sustentáveis. Essa iniciativa vanguardista abre caminho para um futuro mais verde e emocionante no mundo das corridas.

A temporada de estreia da Extreme H terá início em abril de 2025, e o Pioneer 25 estará na vanguarda da ação. Pode contar com bons espetáculos de velocidade, tecnologia e sustentabilidade, enquanto a Extreme H redefine o futuro do desporto motorizado.

O que é o Extreme H Pioneer 25?

É um carro de corrida todo-o-terreno inovador, destinado a liderar a adoção do hidrogénio nos desportos motorizados. O carro foi concebido e fabricado pela Spark Racing Technology e equipado com uma pilha de combustível de hidrogénio da Symbio, o fornecedor oficial de pilhas de combustível da Extreme H, e foi submetido a um programa de testes intensivos equivalente a três épocas de corridas, em preparação para a sua campanha de estreia.

A Symbio fornecerá uma pilha de combustível de hidrogénio de 75 kW que substitui a bateria como principal fonte de energia. A pilha de combustível de hidrogénio alimenta o conjunto de baterias que é produzido e apoiado na pista pela Fortescue ZERO, enquanto a geometria da suspensão totalmente nova com amortecedores ajustáveis pelo condutor da FOX no carro Extreme H proporciona uma excelente plataforma para a potência e o binário disponíveis.

As células de combustível de hidrogénio representam uma revolução tecnológica que está agora a tornar-se uma realidade generalizada, sendo esta tecnologia já utilizada nos bastidores do Extreme E, onde fornece a fonte de energia para as baterias do veículo.

A potência máxima de 400kw (550hp) do Pioneer 25 é capaz de levar o carro de corrida de 2200 quilogramas e 2,4 metros de largura dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos e escalar inclinações até 130 por cento.