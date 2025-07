Extreme H: a revolução do hidrogénio no automobilismo em Goodwood

O Extreme H marcou uma estreia pública de sucesso no Goodwood Festival of Speed, com o seu inovador monolugar a hidrogénio, o Pioneer 25, a conquistar a famosa subida da colina.

Desenvolvido pela Spark Racing Technology, o carro demonstrou desempenho e fiabilidade, enquanto quatro pilotos femininas destacavam o futuro da tecnologia de corrida sustentável e a inclusão no desporto motorizado.

Este marco prepara o terreno para o lançamento do primeiro campeonato mundial de ralis movido a hidrogénio verde.

O sucesso da estreia pública do Pioneer 25

O Extreme H, a nova fronteira do automobilismo sustentável, fez a sua tão esperada estreia pública no Goodwood Festival of Speed. O inovador Pioneer 25, o monolugar de corrida movido a hidrogénio, enfrentou a icónica subida da colina de 1,16 milhas durante quatro dias, demonstrando um desempenho robusto e fiabilidade exemplar perante milhares de espetadores. James Taylor, Chief Championship Officer do Extreme H, expressou grande satisfação com o evento, destacando o feedback “esmagadoramente positivo” do público e o entusiasmo gerado pelo potencial do hidrogénio nas corridas.

Tecnologia de ponta e desempenho sustentável

Desenvolvido pela Spark Racing Technology, o Pioneer 25 é o primeiro carro de corrida projetado especificamente para o automobilismo movido a hidrogénio. Baseado nos dados e inovações da Extreme E, o veículo está equipado com células de combustível de hidrogénio de última geração, alimentadas por hidrogénio verde, emitindo apenas vapor de água.

Com uma potência máxima de 400 kW (550 cv), o Pioneer 25, que pesa 2200 kg e tem 2,4 metros de largura, é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos e subir inclinações de até 130%, garantindo precisão e velocidade nos terrenos mais desafiantes. As pilotos destacaram melhorias significativas em relação ao seu predecessor, o Odyssey 21, nomeadamente na visibilidade, controlo e aderência.

O Impacto das pilotos femininas

Um aspeto marcante da estreia do Pioneer 25 foi a presença de quatro pilotos femininas ao volante – Catie Munnings (Reino Unido), Cristina Gutiérrez (Espanha), Amanda Sorensen (EUA) e Klara Andersson (Suécia). Este facto, raro no desporto motorizado global, não só sublinhou o compromisso do Extreme H com a igualdade de género, como também realçou o talento destas atletas. As pilotos partilharam o seu entusiasmo por estarem ao volante do Pioneer 25, enfatizando o orgulho em fazer parte desta jornada e a antecipação pelas futuras corridas competitivas.

Após esta estreia bem-sucedida, os detalhes sobre a data e o local do evento de lançamento do Extreme H estão a ser finalizados e serão anunciados nas próximas semanas, à medida que a série se prepara para impulsionar os limites da energia limpa e do automobilismo a hidrogénio.