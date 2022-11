Extreme E anuncia o calendário da temporada 3 | AutoSport

Agora em sua segunda temporada, a Extreme E é uma série radical de corridas off-road, fundada pela mesma equipa por trás da Fórmula E, que apresenta SUVs elétricos e ‘tecnologias futuristas’ em alguns dos ambientes mais remotos e desafiadores do mundo. Esta viagem global de cinco eventos utiliza sua plataforma com o objetivo de promover a eletrificação, o meio ambiente e a igualdade.

O objetivo da série é destacar o impacto das mudanças climáticas em alguns dos ambientes mais ameaçados do mundo, promover a adoção de veículos elétricos para ‘pavimentar’ o caminho rumo a um futuro com menos carbono e promover, pela primeira vez no mundo, uma plataforma de automobilismo com igualdade de género.

Primeira modalidade a ser criada com um propósito social, a Extreme E visa minimizar o impacto ambiental enquanto maximiza a consciência das pessoas, correndo em locais que já foram danificados ou afetados pelas mudanças climáticas ou pela interferência humana, levando os adeptos a refletir sobre as questões mais urgentes para o futuro do nosso planeta.

Além disso, a Extreme E também ajuda a indústria automóvel a desenvolver tecnologias voltadas para o futuro, utilizando as corridas como uma plataforma para a inovação nas estradas, o que acelera muito o processo de mudança dessas mesmas tecnologias.

Neste contexto a Extreme E anunciou hoje seu calendário para a próxima temporada de 2023, na qual visitará novos cenários e retornará a algumas das sedes favoritas do campeonato em 2022.

A terceira temporada da Extreme E começará mais uma vez na Arábia Saudita, com a realização do Desert X Prix nos dias 11 e 12 de março.

Se as corridas na Arábia Saudita forem tão emocionantes quanto a prova do ano passado em NEOM, os fãs da Extreme E vão-se divertir bastante: foi lá que Johan Kristoffersson conquistou uma vitória dramática nos momentos finais para a Rosberg X Racing (RXR), ultrapassando Laia Sanz, da Acciona/Sainz XE.

Em maio, o campeonato regressa ao Reino Unido para o seu primeiro X Prix na Escócia.

No meio da temporada, a Extreme E vai à Sardenha – onde se correu nas suas duas primeiras campanhas. A ilha italiana tem sido o cenário de algumas façanhas off-road incríveis e alguns dos momentos mais dramáticos da série, e a expectativa é a mesma para 2023.

O quarto X Prix da terceira temporada acontecerá em outro novo cenário, que pode ser uma prova inaugural na América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos, ou em alguma região remota do Brasil, que até o momento não recebeu um evento da categoria.

Apesar da competição prevista anteriormente para o Brasil não ter sido realizada devido às restrições impostas pelo Covid, a Extreme E deu continuidade a ações cruciais na região norte do país.

Através de uma parceria com a TNC, a Extreme E leva adiante seu Programa de Legado da Amazônia, que financia a restauração de florestas nativas e um bem-sucedido programa de cultivo agroflorestal de cacau. Os acordos para definir a sede do quarto X Prix estão a ser finalizados neste momento, e o local da competição será divulgado em breve.

A prova final da terceira temporada acontecerá num cenário familiar, com o regresso da Extreme E ao deserto do Atacama para uma final emocionante em Antofagasta, no Chile.

Alejandro Agag, CEO e fundador da Extreme E, disse: “Tivemos duas temporadas espetaculares da Extreme E até agora e a terceira promete ser ainda mais emocionante. Todos nós aqui na Extreme E estamos ansiosos para retornar a alguns dos lugares incríveis que visitamos até agora e potencializar os impactos positivos que já alcançamos nessas áreas. Nosso propósito é desenvolver ainda mais nossos Programas de Legado, ao mesmo tempo em que continuamos nossas ações para aumentar a conscientização sobre a crise climática.”

“Estou orgulhoso de ver o impacto positivo que nossa série elétrica tem gerado e entusiasmado com a possibilidade de realizar mais ações que beneficiem as comunidades locais.”

“A possibilidade de incluir uma corrida nos Estados Unidos ou no Brasil também é muito emocionante, e retornar ao Reino Unido, o berço do automobilismo de alto nível, encaixa perfeitamente. Mal podemos esperar pelo início da campanha de 2023 para dar continuidade às nossas ‘corridas pelo planeta’.”

Calendário da Temporada 3 (2023):

11 e 12 de março: Arábia Saudita

13 e 14 de maio: Escócia

8 e 9 de julho: Sardenha, Itália*

16 e 17 de setembro: Brasil ou EUA

2 e 3 de dezembro: Chile (a confirmar)