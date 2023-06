Europeu de Ralicross, Montalegre: João Ribeiro no top 5 do RX3 | AutoSport

Além da primeira prova da temporada pontuável para o Mundial de Ralicross, Montalegre recebeu a segunda prova do Campeonato Europeu FIA de Ralicross nas categorias RX1 e RX3.

Entre os RX1, categoria onde competem os Supercar, o belga Enzo Ide (Audi S1) foi o mais forte na Final, sendo acompanhado no pódio de Montalegre por René Münnich (SEAT Ibiza) e Janis Baumanis (Peugeot 208), que tinha vencido na Hungria, ronda anterior. José Oliveira foi o único piloto luso a competir no Euro RX1 no Circuito Internacional de Montalegre, alcançando o 15º lugar no europeu, depois de alguns problemas sentidos no sábado.

Já no Campeonato da Europa FIA de RX3 (S1600), os Audi monopolizaram as posições do pódio, com o polaco Damian Litwinowicz a triunfar na prova portuguesa, na frente de Espen Isaksaetre e Nils Volland. Os pilotos portugueses estiveram em força na categoria dos S1600, com João Ribeiro (Audi A1) a terminar no 5.º lugar, logo na frente do líder do Campeonato de Portugal, Jorge Machado (Citroën C2). Joaquim Machado (Audi A1) e Rogério Sousa (Ford Fiesta) também terminaram no top 10 entre a elite europeia.

Destaque ainda para a vitória de Mário Rato (Semog) na prova de suporte, de Kartcross, subindo ao pódio acompanhado por Pedro Marques (LBS) e Alcides Calçada (Semog).

Foto: Ricardo Soares/OMS Rallyphotos